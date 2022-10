Santa Lucía, un barrio conmovido por el crimen de la adolescente: "Era una nena ejemplar"

El episodio ocurrió alrededor de las 22.30 en José Colombres al 2100. La secuencia de cómo se desencadenó el homicidio es materia de investigación y por el momento no hay demasiadas precisiones. Sólo trascendió el testimonio del padre de Soraya, quien contó que su hija se encontraba sola en la casa al momento en que ocurrió el hecho y que él la halló sin vida con una herida de arma de fuego en el cráneo.

El hombre declaró que faltaban un televisor y un teléfono celular. La hipótesis preliminar del hecho es que fue un homicidio en ocasión de robo. El caso es investigado por la fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos Marisol Fabbro.

homicidio santa lucia.jpg

El móvil de LT8, presente en el lugar, recolectó testimonios de vecinos. Aseguraron haber escuchado anoche disparos de armas de fuego, pero como los tiroteos son frecuentes en el vecindario creyeron que se trataba de una balacera más.

Una mujer, dueña de un pequeño comercio, se mostró conmovida con la novedad de que Soraya había sido asesinada en un robo. “A Soraya la conozco de chiquita, ella tenía 7 ú 8 años cuando yo vine a vivir al barrio. Recién me levanté y me enteré por ustedes de la noticia”, le dijo la vecina a los periodistas que llegaron a cubrir la noticia.

homicidio santa lucia01.jpg Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

“Era una nena ejemplar. Tenía una beba de pocos meses. Escuché los tiros, pero como siempre se siente disparos no le llevé el apunte. Son normales los tiros en este lugar. La verdad, estoy totalmente shockeada por lo que pasó. Me levanté para recibir al garrafero y me encontré con esta noticia”, manifestó la comerciante.

“La familia de la chica es muy trabajadora. No tenemos nada que decir de ellos. A la hora en que ocurrió todo yo tenía el comercio abierto, pero como es normal que haya tiroteos no le dí importancia. Estoy muy triste. Soy mamá y esto es algo muy duro. Ayer la vi a Soraya pasar con su bebé. Destruyeron a una familia”, agregó compungida. La vecina añadió que todos los habitantes de Santa Lucía “viven con miedo. Todos los chicos y todos los vecinos andan en la vereda y más con el calor que está empezando a hacer”.