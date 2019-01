Una zona con el estigma del narcomenudeo

El lugar donde Nair fue asesinada está a metros del Puente Negro que cruza sobre el arroyo Ludueña. La zona está marcada, entre otros conflictos, en la disputa territorial por el narcotráfico. La casa de Sheila es una vivienda precaria en una cuadra donde los vecinos reiteradamente han denunciado públicamente que existe al menos un quiosco de venta de drogas. Por eso no descartaban que los dos crímenes hayan formado parte de esa lucha de poder.

Los familiares de Nair, después del crimen, expresaron esas mismas sospechas a LaCapital. Según dijo su mamá, "Nair quería sacar a Sheila de la mala vida. Por eso cada vez que la llamaba ella iba y la contenía". La mujer desconfiaba del relato que Sheila había hecho de cómo había ocurrido el crimen y cuestionó el modo en que se había comportado después del asesinato. "No me atendió las primeras llamadas que le hice y después me mandó mensajes de audio. No sé por qué se comporta así. Quizás esté amenazada por algo", contó la mujer.

También dijo que un mes antes de la muerte de Nair, ella había estado viviendo con Sheila durante una semana. "Pero hubo una balacera a metros de la casa y Sheila le pidió a Nair que se fuera. Eso me contó mi hija, pero no le creí. Creo que hubo algo que a Nair no le cerró y se vino", indicó la mamá de la chica asesinada en aquél momento.