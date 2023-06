Una suboficial de policía y su pareja tras las rejas por extorsionar con sello mafioso

>>Leer más: Una mujer policía entre los detenidos por extorsiones y tiroteos

Del 13 al 15 de junio la saga volvió a motorizarse. Dos de las locaciones de Jorge, entre ellas su casa y el galpón donde funciona la pyme de pintura, en la que trabajan 16 personas, fueron atacados a balazos. En una quedaron los impactos de tres disparos y en la otra cuatro perforaciones. “Me dejaron una nota con una foto de mi familia y que les entregue 100 mil dólares”, contó el hombre a los medios de comunicación que se acercaron a escucharlo. “Una pesadilla terrible vivimos. No sé qué hacer. En diciembre me balearon la casa, me dejaron una bala y una nota pidiéndome 70 mil dólares. Me amenazaron por teléfono. Tuve custodia policial 30 días, pero eso terminó. No podría pagar lo que me piden ni aún vendiendo todo lo que tengo”. Y agregó: “Me mandaron fotos de mi familia y una nota donde me decían los nietos que tengo. Saben a qué escuela van y me piden 10 mil dólares por cada nieto. Conocen todos mis movimientos”, subrayó.

La acusación

El miércoles pasado el fiscal Rébola ordenó tres allanamientos, dos de ellos en inmediaciones de los domicilios de Jorge que recibieron amenazas. Los operativos se llevaron adelante en Guatemala al 300, Bielsa al 6200 y Casilda al 7400. En este último domicilio fueron detenidos la suboficial Belozo e Iván Darío S., su pareja. Belozo estaba bajo sumario administrativo por la Agencia de Control Policial (ACP) en estado de disponibilidad. En el lugar se secuestraron ocho celulares, una tablet, tarjetas de memoria, chip de varias empresas de telefonía, 900 dólares y 2.100.500 pesos y municiones.

Este viernes la pareja se sentó en el banquillo y escuchó de boca del fiscal Rébola las imputaciones en cuatro carpetas judiciales que se les abrieron desde el 19 de diciembre de 2022 hasta el 2 de enero de 2023. La investigación pudo determinar a partir del impacto de antenas y conforme al resultado de escuchas judicialmente autorizadas sobre la misma, que una de las líneas desde donde se generaban las amenazas eran utilizadas indistintamente por la pareja detenida y acusada.

Para la acusación la persona que se comunicó con la empresa de Jorge, al teléfono fijo, fue Iván S. El número de celular desde el que se realizaban las amenazas era portado por Belozo el día de su detención. La jueza Castelli determinó que la pareja de acusados quedara en prisión preventiva al menos por dos años.