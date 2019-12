Una hora después de la medianoche del jueves una serie de detonaciones sacudió la calma aparente en la que vive barrio Plata, en el sudoeste rosarino. Dos hombres en moto estacionaron frente a una vivienda de Boman al 3500, esquina San Nicolás, y dispararon entre seis y doce balazos calibre 9 milímetros contra el frente de una casa en la que reside una pareja con sus dos hijos de 6 meses y 4 años. Los proyectiles perforaron puertas y ventanas impactando en tres de los cuatro moradores del lugar. Nicolás M., de 24 años, recibió un roce en el cráneo y recibió el alta médica luego de ser atendido en el Hospital de Emergencias; a Maira C., de 22 años, un proyectil la impactó en la cabeza y otro en el hombro, siendo internada en grave estado en el mismo efector municipal; y Mikeas, un pequeño de 6 meses, sufrió tres heridas de bala en la pierna izquierda por lo que fue asistido en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela fuera de peligro.

Si bien el fiscal que investiga la causa, Adrián Spelta, se mostró cauto a la hora de dar precisiones sobre el móvil del ataque, en el barrio los vecinos no dejaban de recordar al contextualizar lo que se vive allí el ataque a balazos contra la distribuidora de Oscar "Manco" García, ocurrido el pasado 7 de Septiembre en Constitución y Lamadrid, a 300 metros de la casa atacada ayer. En aquel hecho fue asesinado Cristian Belis, de 27 años.

En ese marco pudo conocerse que Nicolás M. mantenía una vieja enemistad con un hombre apodado "Toscas" y que por ese lado se orientaría no sólo el ataque a balazos de la madrugada, sino uno anterior que terminó con una ventana destrozada.

Lluvia de tiros

Nicolás M., Maira C. y sus dos hijos se radicaron en barrio Plata hace alrededor de un año. Se afincaron en una casa que tiene entrada por Boman al 3500 y que por San Nicolás parece ser parte de un depósito con dos portones.

Según pudo establecerse, el jueves alrededor de las 23.30 la pareja con sus hijos llegó a la casa y se fueron a dormir. "Yo me asomé dos minutos antes del ataque y en la calle no había nadie. Cerré la puerta y me fui para el fondo. Entonces escuché los balazos. Después, todo fue un horror", explicó una vecina.

"El muchacho, que tenía mucha sangre en la cabeza, corría con el nene de 6 meses en brazos gritando: «salvameló, salvameló». Mi marido sacó el auto y con mi hija llevaron a la criatura al Hospital Vilela", contó una vecina.

"La que estaba mal era la chica. Ella tenía uno de los nenes en brazos y se lo dio a mi hija. Le decía «agarrame el nene que se me duerme el brazo». Y después se desvaneció. Un desastre todo. La ambulancia que no vino nunca, la policía que lo único que hizo fue hacerle acompañamiento para que llevaran al nene al Vilela. Todo muy feo", relató la mujer.

En la escena del crimen se recolectaron vainas calibre 9 milímetros y tres proyectiles intactos del mismo calibre.

Estado grave

Maira C. quedó internada en grave estado en la unidad de terapia intensiva del Hospital de Emergencias Clemente Alvarez. Respecto a Mikeas, el bebé de 6 meses, la directora del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, Viviana Esquivel, indicó que "ingresó a la guardia y tras ser evaluado por los médicos fue diagnosticado con tres heridas producidas por arma de fuego con orificio de entrada y salida en el miembro inferior izquierdo".

La médica indicó que el nene quedó internado en estado reservado en sala de clínica. Y agregó que "se le van a realizar diferentes estudios complementarios para valorizar el componente vascular a nivel del miembro inferior, por ahora no tiene aparentemente compromiso pero lo evaluarán los cirujanos".