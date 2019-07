Una discusión en un boliche, una de las hipótesis detrás del asesinato en Pichincha

El fiscal Miguel Moreno, quien investiga el asesinato ocurrido esta mañana en Brown al 2800, señaló que el hombre ultimado "estaría vinculado a la nocturnidad y o al negocio de los boliches bailables" y en ese sentido trascendió que una de las hipótesis que se manejan hasta el momento como motivo del crimen es un probable altercado que esa persona habría tenido horas antes en un local ubicado en la zona de Rosario Norte.

Moreno manifestó que, entre las primeras medidas que dispuso, figura un relevamiento de las cámaras del sistema público de vigilancia y confirmó que la víctima presentaba "al menos ocho impactos de bala.

La víctima fue identificada como Carlos Ariel Señuque, de 41 años.

" "Se le practicó demortest para descartar que hubiese tenido un arma, pero entiendo que no tuvo chances de nada"

El funcionario del Ministerio Público de la Acusación confirmó también que el hombre fue asesinado cuando llegaba a su casa e intentaba ingresar al garaje del edificio de Brown 2857. En ese sentido, el fiscal reveló que en el departamento estaba una mujer, que era sería su pareja.

pichincha2.jpg El Renault Laguna en el que iba la vícitma quedó de frente a la cochera. Foto: La Capital / Sebastián S. Meccia.

Cuando se están dando los primeros pasos en la investigación, Moreno dijo que "se descartaría el robo" como móvil del homicidio, ya que "no hay remoción de efectos dentro del vehículo y se encontraron todos los elementos que llevaba la víctima".

Sin embargo, no pudo confirmar si los disparos fueron efectuados desde una moto o si el asesino iba a pie. "Todo parece indicar que fueron hechos con una misma arma calibre 9 milímetros y la rotura del vidrio de la ventanilla obedece al ingreso de las balas", aclaró.

carlosariel.jpg Carlos Ariel Señuque tenía 41 años Foto de Facebook

Moreno también ratificó un dato que había trascendido a poco de ocurrido el hecho y que tiene que ver con la titularidad del Renault Laguna en el que mataron a la víctima. El coche no estaba registrado a su nombre y el titular sería de Santa Fe. "Los datos del auto podrían dar una referencia del marco en el cual esta persona se movía", añadió.

"No tenemos constatado que haya tenido antecedentes penales. Tampoco sabemos con certeza de dónde venía. Había salido a la 1.30 ó 2 de la mañana y a eso de las 7.15 regresaba a su casa. Se le practicó demortest para descartar que hubiese tenido un arma, pero entiendo que no tuvo chances de nada. No había armas en el auto, pero sí estupefacientes pero en pequeña cantidad que aparentemente serían para consumo personal", sostuvo el fiscal.