Un trapito fue filmado cuando asaltaba un negocio y cayó preso

Un negocio ubicado en Italia y Salta fue asaltado por un delincuente que al ser filmado por las cámaras de seguridad, fue identificado por los vecinos como un reconocido "trapito" del barrio y fue detenido horas más tarde en Oroño y Jujuy.

Las cámaras instaladas en el local comercial registraron el robo al maxikiosco que es atendido por sus propios dueños. La joven víctima publicó las imágenes en Facebook y al ver su rostro los vecinos lo identificaron como un cuidacoche del barrio. Finalmente, horas después, la policía detuvo al trapito de 29 años en la zona que frecuenta de Jujuy y Oroño.

trapito ladron



En las imágenes se ve que el delincuente ingresa a local comercial con la cara descubierta, un arma en la mano y exige el dinero de la recaudación de la caja, además se lleva cigarrillos, y el celular de la vendedora. Luego retorna porque se había olvidado la billetera.

"Cuando le voy a dar la factura, saca un arma, me la apoya en la panza y me dice que me quede quieta y que le de toda la plata que tenía, me dice que no le alcanzaba, que le de más plata. 'Dale porque te pego un tiro', me dijo y le di lo que tenía en cambio, mi celular y los cigarrillos", relató a Canal 5.

"Después se fue caminando, había dejado el auto estacionado antes de llegar a Jujuy, me ve asomada y me dice que me meta adentro, que me va dar unos tiros", contó para revelar que a pesar de que pagan un servicio de seguridad, "la inseguridad continúa,la policía no vino, tuvimos que ir a buscarlos nosotros".