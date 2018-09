Un robo que derivó en una discusión de tinte político

Desde el día del hecho, el robo al Correo Argentino de Diego de Alvear levantó suspicacias en distintos sectores políticos de la provincia, a tal punto que el senador provincial por el departamento General López, el radical Lisandro Enrico, solicitó investigar al mandatario comunal de esa localidad, el macrista Daniel Sagardia, a quien acusó de "mentiroso" y quien hoy se debe haber sorprendido porque entre los apresados por el golpe está su propio sobrino.

El día del atraco Sagardia acusó a los referentes territoriales del Frente Progresista de "no hacer nada para que Diego de Alvear tenga una sucursal de algún banco o por lo menos un cajero automático para que no pasen estas cosas. Cualquiera puede robar lo que quiera en nuestro pueblo. No hace falta usar armas, con una gomera basta". Y en su crítica culpó al diputado socialista Oscar Pieroni; al jefe del Nodo 5, Diego Milardovich; y hasta el propio senador Enrico.

Sagardia lamentó el hecho y señaló: "Yo sabía que ésto iba a pasar. Del gobernador Lifschitz para abajo había hecho gestiones para que instalaran una sucursal de banco o un cajero automático".

Sospechas

En tanto, Enrico salió a contrarrestarlo y sostuvo: "Sagardia estaba en el justicialismo y dejó a Perón colgado del perchero para pasarse al PRO. Yo me pregunto, ya que viaja todos los días a Buenos Aires ¿por qué no aprovecha y le pide un cajero o un banco a sus amigos del PRO?", acicateó en FM Uno de Sancti Spíritu. Pero no se quedó ahí sino que pidió a los fiscales para que investiguen "al jefe comunal ya que por lo visto sabe mucho de cómo sucedieron los hechos y del auto en el que se trasladaban los delincuentes. Al primero que hay que citar a declarar o investigar es a Sagardía", concluyó.