Un preso de alto perfil, condenado por instigar por videollamada el crimen fallido de un soldadito

“Antes vendía droga para ellos y dos semanas antes de que me disparen les dije que no quería vender más” . La historia de Matías es la de un joven soldadito de una organización de Villa Gobernador Gálvez que sobrevivió a un ataque ordenado por uno de sus jefes cuando decidió dejar de trabajar para el grupo. En un atentado ordenado por videollamada desde la cárcel de Piñero , en septiembre de 2021 lo emboscaron cerca de un búnker de la zona ribereña de esa ciudad e intentaron ejecutarlo con tres disparos. Herido en una pierna, logró escapar. El crimen fallido motivó este jueves la condena del preso que daba órdenes desde la pantalla de un celular: Rodrigo “Cepe” Benítez, mano derecha de un jefe narco cercano a Los Monos.

Alrededor de las 3.30 de ese día Matías llegó a comprar marihuana a un búnker en un pasillo de San Juan y Corrientes, del barrio Pueblo Nuevo. Unas dos semanas antes le había comentado a un miembro de la banda de narcomenudeo para la que trabajaba que ya no quería vender drogas para ellos. Se había ido de la casa donde vivía con su familia porque había empezado a recibir amenazas. “Sabía que me querían matar. Me mandaron mensajes amenazando a mi familia y me decían que les debía 300 mil pesos”, contó el muchacho tras sobrevivir a los disparos. Declaró como testigo protegido y debió radicarse en otra ciudad.