Condenaron a 30 años a un pastor evangélico por nueve casos de abuso sexual

El Tribunal integrado por los jueces de primera instancia Gonzalo López Quintana, Carlos Leiva y Lorena Aronne resolvió condenar a Héctor C . por nueve delitos de abuso sexual simple agravado por ser cometido por un ministro de culto.

"Si bien no es lo que habíamos pedido, es una pena importante y estamos conformes, teniendo en cuenta la edad del condenado, que tiene más de 60 años y la pena de 30 años no le aporta ningún beneficio. Sabemos que cuando son condenados por delitos sexuales no tienen derecho a salidas transitorias ni a libertad condicional, tiene que cumplir la pena de forma íntegra", rescató Vallarella en alusión a la condena, pese a que la Fiscalía había solicitado una pena de 37 años.