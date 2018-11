Una pelea entre varias personas a raíz del robo de un celular terminó ayer con la muerte de Sergio Romero, de 49 años, y con César Oscar M., de 27, e internado en grave estado en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez. Los presuntos contrincantes y quienes habrían matado a Romero están identificados como "Gato" G. y Jorge A., conocido como "Coíno". La feroz pelea con armas blancas comenzó en la puerta de la casa del "Gato" en Amenábar al 1000, para terminar en plena calle.

Según contaron testigos, pasadas las 12 un grupo de hombres se acercó a los gritos a una vivienda para increpar al Gato alegando que él y Jorge A. le habían robado el celular a una hija de Romero. "Ahí vive el Gatito con la familia. Este muchacho es parte de la barra de Central y hace un tiempo lo balearon en una rodilla y en la mano creo", dijo un vecino.

"Cuando llegaron los padres de la piba asaltada le voltearon la puerta y entraron. De adentro los querían empujar para afuera pero terminaron agarrándose a trompadas en la casa. Se escuchaban puteadas y golpes, por eso está rota la persiana. Después salieron a las corridas de la casa. Eran cinco o seis en total y se tiraban zarpazos de cuchillo, puñetes y patadas", detalló un testigo respecto de la casa, que mostraba por la tarde destrozos y la persiana arrancada. Adentro todo era desorden y había manchas de sangre.

"Empezaron a pelear en la calle. Uno se tiraba sobre otro y meta esquive y gritos; otros corrían, hasta que uno de los muchachos le dio a otro una cuchillada y con una patada lo tiró a la zanja. En medio de las corridas y los gritos el otro cayó al piso", dijo un vecino que prefirió no dar su nombre mientras otro vecino, con una gran copa de fernet en la mano, estaba dispuesto a contar la historia si alguien les ofrecía "unos 500 pesos".

Con las dos víctimas en la calle un familiar llamó a la policía y a una ambulancia. Cuando llegaron, los efectivos del Comando Radioeléctrico encontraron a Romero y a M. tendidos en la calle y los trasladaron al hospital Anselmo Gamen.

Al llegar Romero ya estaba muerto por heridas en la "zona dorsal". En tanto César M. fue derivado al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez" donde le diagnosticaron heridas de arma blanca en "cuero cabelludo, hombro izquierdo y zona lumbar" y lo pasaron al quirófano. Al cierre de esta edición se mantenía en estado crítico.

Nervios

Sergio Romero vivía en Salto Grande al 3300, en la zona del Barrio Nuevo. César M. es familiar suyo y vive en Pablo VI al 1200, a unos cien metros de la casa del "Gato".

Ayer cerca de las 15 en la casa de M. todo era nervios. "Mi cuñado está internado en el Heca, no sabemos cómo está", dijo un familiar, mientras un joven alto y fornido salía de la casa con paso furioso. Vestía sólo una bermudas de jean sucia y con manchas de sangre, él mismo tenía sangre en su espalda. Era quien había levantado a su tío de la zanja. "No quiero hablar, no voy declarar", dijo nervioso e ingresó a la humilde vivienda.

Pero la historia ya había sido contada por su padre. "Mi sobrina Mica (la hija de Romero) no vive acá, pero vino a comer con la familia. Cuando estaba por llegar a la casa la agarraron Coíno y el Gato y le robaron el celular. Ella lo primero que hizo fue llamar a Sergio y éste se vino como loco, lo buscó a mi yerno y a otros para ir a la casa de esos, que son choros". Así, varios familiares fueron hasta la casa del Gato y se desencadenó la fatal pelea callejera.

Un vecino del Gato aseguró que "en un tiempo andaba en la joda, pero ya estaba tranquilo y hasta laburaba. No sé qué pasó pero cuando llegaron a buscarlos ellos no se lo esperaban, ni revólveres tenían. Y se defendieron como pudieron. Al otro, a Coíno también lo conocemos pero me parece que estaba de casualidad en la casa de acá enfrente. No sé... dicen que le robaron a una piba".

Lo cierto es que los presuntos matadores huyeron y ayer por la tarde la casa de Amenábar era custodiada por dos móviles policiales mientras equipos del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones tomaba huellas en el interior de la vivienda y al lado de la zanja. "Dijeron que cuando se vaya la PDI les van a quemar la casa", contó otro vecino.

En el caso interviene el fiscal de Homicidios Luis Schiappa Pietra, se tomaron testimonios y se ordenó la captura de quienes están ya identificados como presuntos autores del homicidio.