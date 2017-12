Un mail con datos finos y a pedido de su jefe

El 15 de marzo de 2013 el comisario Gustavo "Gula" Pereyra remitió a su jefe, Andrés Ferrato, y a pedido de éste, un mail sobre los integrantes de la flamante Brigada Operativa de Judiciales. Ayer lo leyó:

"En la charla que tuve hoy, sabés con quién (se refiere a Luis Bruschi, entonces subjefe de la Unidad Regional II), me comentó que en División Judiciales formaron una brigada Romero, Lotito y Quevertoque y me dijo: podés hablar con Ana (Viglione) para saber quiénes son y qué están buscando. Me comentó que la habían creado por orden del jefe de Unidad ignorando para qué fin, qué función van a realizar ni quién aceptó los nombres".

"El jefe de Judiciales es Cristian Romero, destinado en Drogas hasta el 2006 casi. El comisario principal Tirrito Saccone es inútil pero decente, conocido de años. El oficial auxiliar Luis Quevertoque, varias veces involucrado en piratería del asfalto es auxiliar pero tendría que ser comisario principal. Lotito y su hijo, este último carpetero y poco trabajador. Sargento Ramonda, también empleado en drogas hasta 2006. Betina te manda los datos personales".

Pereyra contó que el 9 de abril Ferrato le pidió que le reenviara ese mail porque se lo había dado "al ministro" y lo había perdido. Y dijo haberle reprochado a la secretaria Ana Viglione que, a partir de datos obtenidos por él, la Brigada concretaba operativos: "Le digo: acá hay una fuga de información. La respuesta de ella fue «le estoy dando oxígeno a quien no le tengo que dar». O sea que iba más arriba".