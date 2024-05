Un joven de 21 años, el principal sospechoso de un crimen en una discusión ocasional

Los amigos llegaron y pidieron milanesas a caballo con papa fritas. Mientras estaban esperando escucharon que un grupo de personas ingresaba al local. Como un acto reflejo se dieron vuelta para ver quién ingresaba y se toparon con el conflicto. “Qué miras” dijo mirando la mesa de Nicolás una de las personas que entró a la parrilla. Para la investigación, en manos del fiscal Gastón Avila, esa persona era Isaías Gutiérrez. Lejos de retroceder desde la mesa de Nicolás respondieron y ahí se generó "un bardo". Gutiérrez afiló la lengua y los amenazó: "Ustedes cuando salgan van a cobrar".

Mensaje de audio

A Nicolás la amenaza de Gutiérrez le resultó lo suficiente creíble como para mandarle un mensaje de audio vía Whatsapp a su primo de 30 segundos. Eran aproximadamente las 21.30. Ahí le contó que había tenido un encontronazo con tres personas. Según relató el primo de Nicolás, "mi primo no se quedó callado. Le respondió y hubo una discusión hasta que intervino el dueño (de la parrilla). Ahí le dijeron que a la salida iba a cobrar. Ahí me manda un mensaje, me dice «hay tres chicos que me quieren pegar. Haceme la segunda, no me dejes morir»".

El primo de Nicolás estaba con dos amigos y no dudaron en ir hacia la parrilla en un Renault Sandero. En algún momento el dueño del lugar les dijo a Nicolás y su amigo que no era una buena idea cruzarse con las personas que estaban discutiendo.

Hay una escena que quedó grabada en el celular de Nicolás que se desconoce en que momento fue tomada en la línea de tiempo anterior de la balacera final. Una foto de los dos platos con las milanesas y de fondo la persona que lo terminaría hiriendo de muerte minutos más tarde.

Último acto

Siempre según el relato del primo de Nicolás, al llegar notaron el clima de tensión. El familiar de Nicolás recogió un par de envases de vidrio, por si la cosa se ponía más densa de lo que ya estaba. Intentó ingresar a la parrilla y el dueño no se lo permitió. Casi en paralelo, Nicolás y su amigo salieron y el dueño se puso en el medio intentando obstruir la salida de las otras personas con las que habían mantenido el encontronazo. Nicolás y su amigo caminaron unos metros hacia el Polo azul. Y su primo regresó hacia el Sandero gris.

Ahí, de acuerdo a la filmación de una cámara de videovigilancia de la parrilla, aparece un personaje que sería clave en la resolución trágica del conflicto. Un pibe en bicicleta, del tipo BMX, que le pasó a Gutiérrez una pistola calibre 9 milímetros. Extraoficialmente se pudo saber que el pibe de la bici es un familiar de Gutiérrez.

“Cuando salimos e íbamos para los autos escuché un barullo. «Agarralo, agarralo». Y ahí comenzaron los disparos”, explicó el primo de Nicolás. "Cuando nos dimos vuelta aparece un tipo en bicicleta que le pasa una pistola a uno de los que estaba ahí. En ese momento nosotros subimos al auto y ahí fue cuando empezó a tirar. Primero le disparó al Polo, donde estaba mi primo y después a nuestro auto. Lo que veo es que el Polo nos choca porque le estaban tirando. Cuando se va el que tiraba se pone bien adelante (del Sandero) y ahí es cuando me agacho y no vi más nada”, explicó.

image.jpg Nicolás Andrés Rodríguez, 23 años, fue asesinado con al menos un balazo en la cabeza.

El Sandero gris recibió al menos seis impactos. El conductor del Renault también salió quemando caucho del lugar. Lo ocurrido quedó grabado en un audio que el primo de Nicolás le envió a su madre. "Tuvimos un problema y nos dispararon seis veces. A Nico le pegaron un tiro", dijo el muchacho de 30 años sensiblemente afectado. En la escena fueron recogidas 7 vainas servidas que serán peritadas. Mientras Gutiérrez y su gente huían cruzando la avenida, los autos se desencontraron.

El amigo de Nicolás condujo unas veinte cuadras hacia su casa inmerso en la conmoción. Al llegar su padre subió a Nicolás a otro auto y lo llevó al Clemente Alvarez (Heca) en estado desesperante. El Polo azul tenía al menos tres impactos y sangre por doquier.

Al llegar al hospital, Rodríguez tenía "una herida de arma de fuego transfixiante en el cráneo", por lo que quedó en coma en la unidad de terapia intensiva, con "asistencia mecánica ventilatoria", según explicó este martes por la mañana la directora del Heca, Andrea Becherucci. La médica sostuvo que tenía dos orificios en el cráneo.

"La bala atravesó estructuras vitales del cerebro, por lo que su cuadro es muy crítico", explicó. A la hora de los noticieros nocturnos de la tele Rosario se enteró que Nicolás Rodríguez tenía muerte cerebral. Sus decidieron donar sus órganos. Un gesto humanitario que alargó la agonía.

En medio de la congoja los familiares de Nicolás se repartieron para dar testimonio de lo ocurrido a los medios de la ciudad. "Nosotros lo que queremos es Justicia. No somos personas de tomar la justicia por mano propia. Queremos que los cuatro que le hicieron esto a Nicolás paguen. Digo los cuatro porque el que llevó el arma en la bicicleta es tan asesino como el que disparó", explicó la tía de Nicolás.

"No queremos que él sea un número más, por eso todo lo que sabemos se lo dijimos al fiscal", sentenció. Posteriormente Ávila ordenó un allanamiento en una vivienda que estaría localizada en una zona cercana denominada "Bajo Campbell", con resultado negativo. Acto seguido, ya sobre el mediodía, desde el área de prensa de la Fiscalía Segunda Circunscripción se envió a los medios una foto Gutiérrez y el video en el que se registró la fatal balacera que le costó la vida a Nicolás Rodríguez.

"Cualquier dato que se pueda aportar con relación al hecho descripto llamar al 911, comunicarse a la dirección de correo electrónico [email protected] o redes sociales de la Fiscalía Regional Segunda Circunscripción. Toda la información bridada tendrá las reservas del caso", expresó el comunicado.