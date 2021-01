Un detenido por el crimen de Natalia Maldonado en Granadero Baigorria

Lo que sí se esclareció, según indicó Spelta, es que de la respuesta a balazos resultó herido Axel Michael Z., que conducía el auto desde el cual salieron los disparos que mataron a Natalia e hirieron a un joven de 20 años que está fuera de peligro. El vehículo en cuestión, un Chevrolet Onix color gris, había sido denunciado como robado y tenía pedido de secuestro desde el 13 de diciembre. Después de la balacera fue abandonado en Crisantemo y Las Camelias, un camino rural de Capitán Bermúdez. Personal de la comisaría 2ª fue al lugar y constató que tenía un parabrisas estallado con lo que parecía un disparo, por lo que intervino el fiscal Spelta por su posible relación al crimen de Maldonado.

El joven herido fue a una clínica privada de San Lorenzo, donde dijo que había sido baleado en un robo y pidió que no llamaran a la policía. Después de ser notificado el Fiscal, y cotejado el relato de Axel Z. con las pericias realizadas sobre el auto hallado, se supo que el chico era el conductor. "Uno de los tiros atravesó los dos asientos y terminó impactando en el omóplato derecho del que iba conduciendo, esto lo podemos confirmar porque posteriormente ingresa a un sanatorio de San Lorenzo una persona con esta herida, manifestando un robo que no pudo ser acreditado", indicó Spelta.

Así el herido quedó bajo sospecha de haber participado del ataque que se cobró la vida de Natalia Maldonado. Por lo cual este jueves, según adelantó el fiscal, será imputado como coautor de homicidio doloso. Además indicó que en el auto atacante iban como mínimo dos personas más. "Esto no es un hecho aislado, esto venía teniendo trascendencia en días anteriores y el día domingo continuaron las amenazas entre esos grupos antagónicos. Se está tratando de determinar a quién respondía cada uno", explicó. En ese sentido mencionó que no se descarta ninguna hipótesis sobre el móvil del ataque, "pero la más firme es del enfrentamiento que hay entre dos grupos por la venta de estupefacientes".

"Ella era una amiga y compañera del Colectivx Diversx Granadero Baigorria, yo personalmente la conocía desde que teníamos 12 años. En muchas oportunidades compartimos lindos momentos de amistad. Este último tiempo no estábamos tanto en contacto por el Covid 19, pero antes de fin de año nos reencontramos y me contaba que quería empezar la escuela para ver si conseguía trabajo", contó a este diario una amiga de Natalia Maldonado, quien pidió no ser mencionada por cuestiones de seguridad. "Ojalá que se haga justicia porque la familia y amigos quedamos con un dolor enorme", agregó.

En tanto desde el perfil de Facebook "Colectivx diversx Granadero Baigorria" dieron su punto de vista. "Las personas travesti-trans no solo estamos condenadas al dolor eterno de la discriminación y la negación de derechos, sino que también hoy tenemos que ser víctimas de esta violencia tan visceral que aqueja a nuestra ciudad con las bandas narco", manifestaron. "Siempre estamos y acompañamos a la población trans porque sabemos que la calle es más hostil y eso hace que todas estemos en riesgo de vida", cerraron el posteo que lleva una foto de una cinta de luto con el nombre de Natalia.

La vida de Natalia Maldonado se inscribe en un contexto habitual de la población trans, para la cual el trabajo sexual es una de las pocas alternativas para obtener un ingreso económico. En ese sentido fue que el mediodía de ayer un grupo de mujeres y hombres trans se movilizaron a la puerta de la sede local de Gobernación. "Pedimos justicia por Natalia Maldonado y más cupo laboral trans para que las compañeras puedan ingresar a trabajar y tengan un puesto laboral seguro", sostuvo una de las manifestantes.