Quién era la chica trans cuyos proyectos de vida quedaron truncos en una fatal balacera

Quienes la conocen a Natalia Maldonado "desde los 11 años" aseguran que era una buena amiga, que no tenía problemas con nadie. "Tenía un carácter fuerte pero no por eso dejaba de ser una buena persona, amable y amorosa", le comentaron a La Capital amigas de Natalia Maldonado, quienes solían juntarse a tomar mates durante las tardes. A su vez, aseguraron: "Ella no tenía problemas con nadie".

Una vida humilde

maldonado (2).jpg Natalia Maldonado (derecha) fue asesinada en una balacera perpetrada en Granadero Baigorria.

"Natalia era una chica de 24 años; rubia, sináptica, compañera; una persona que estaba en todas y nunca te dejaba sola. Le gustaba salir a hacer compras y nos juntábamos a comer de vez en cuando. Las personas que la conocimos sabemos que tenía su carácter, pero defendía a los suyos", reseñaron.

También comentan que Natalia atravesaba una situación económica delicada a raíz de que su actividad no le permitía hacerse de un poder adquisitivo regular, y a eso se sumó que en los últimos dos meses "le entraron a robar varias veces" a su casa.

"Durante los fines de semana descansaba y ahí aprovechábamos para juntarnos a comer; era una piba tranquila, no se drogaba, era una persona sana que quería empezar a estudiar y proyectar su vida porque quería dejar la calle y conseguir un laburo", comentaron allegados a Natalia para agregar que la noticia del fatal desenlace les cayó "como un balde de agua fría".

Por qué mataron a Natalia Maldonado

Mientras el Ministerio Público de la Acusación trabaja para arribar a la hipótesis del crimen perpetrado en las primeras horas de esta domingo, desde su entorno aún no saben el motivo por el cual fue asesinada Natalia Maldonado. En principio creen que quedó en medio de los disparos. "No sabemos qué hacía, entendemos que estaba tomando algo con amigos, porque ella no trabajaba los fines de semana", acotaron.

Fuentes allegadas a la invesigación le confiaron a La Capital que el crimen fue perpetrado en horas de la medianoche en Montevideo y Quito, en la vecina localidad. En ese lugar se levantaron 24 vainas servidas de calibre 9 milímetros aunque los agresores aún no habían sido identificados al llegar al mediodía.

Fuentes extraoficiales señalaron que los autores de la balacera llegaron al lugar a bordo de dos motos y un Chevrolet Onix. Mientras tanto, fuentes cercanas a la pesquisa señalaron que a las pocas cuadras se secuestró un vehículo gris de similares características a las aportadas por testigos y que el mismo tenía impactos de bala en una de sus puertas. No obstante, no pudieron confirmar si se trata del mismo auto.

Mientras tanto, un joven de 20 años también resultó herido producto del ataque a tiros, pero se encuentra fuera de peligro.