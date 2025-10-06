La Capital | Cultura y Libros | lenguaje

El lenguaje humano: entre el sentido, la belleza y la verdad

Un nuevo aporte del valorado pensador rosarino, que hace eje en el infinito poder creativo de las palabras

Juan Alberto Madile / Doctor en ciencias jurídicas y sociales

Por Juan Alberto Madile / Doctor en ciencias jurídicas y sociales

6 de octubre 2025 · 15:03hs
El gran poeta español Antonio Machado.

El gran poeta español Antonio Machado.

Cuando un hombre piensa en algo, puede decirlo. Lo que no significa que lo que diga sea previo a un lenguaje verbal articulado sino que lo supone, debiendo él tener que sujetarse a una gramática y un léxico. Y puede escribirlo. Pudiendo experimentar, si lo logra, algún placer al dejar un rastro de sí en los soportes en que lo haga. La escritura le habrá proporcionado una segunda memoria reforzadora del habla y permitido reflexionar sobre lo pensado. Ello en virtud de una evolución social y económica de la sociedad en que vive, hacia un código, cuando la lengua oral o fónica resultara insuficiente.

Con una fase de transición: el pictograma, sea que se lo considere lengua o arte. Hace unos cinco mil años se habrían intentado estos primeros trazos en Sumeria y Egipto. Con sus primeras evidencias al sur de África en dibujos sobre piedra. Que curiosamente consistieron en trazos geométricos: ¿incipiente intención estética, más o menos consciente? Y en virtud de sus combinaciones y articulaciones, de estos signos lineales y geométricos se llegara a hablar de una escritura lineal “paleolítica”.

A esto no lo podemos afirmar, pero sí considerar el esfuerzo por hacer existir lo pensado de modo que sobreviva al hecho de pensarlo y hasta sin un estímulo presente. Así como la evolución de esas representaciones en dirección a sistemas más abstractos. En este sentido, la escritura ha sido dependiente de las lenguas naturales. Tanto que, para la tradición aristotélica, la escritura fuera considerada como conjunto de símbolos de otros símbolos.

¿O será que la vivencia, imaginada de alguna forma en el hombre, ya autoconsciente y una vez él en control de su cuerpo, desciende a sus cuerdas vocales donde se hace sonido, palabra, canto, que por último se registra en la materia? ¿Y qué es lo que expresaba? Pues al ser humano mismo, ya irreductible al animal pero todavía no manifiesto hasta no realizarse en el exterior. Que tales fueron su esencia y su existencia: su esencia, que requirió ser comunicada para existir.

Ello, en términos básicamente filosóficos. Pero ya era el lenguaje esa capacidad de comunicar los propios pensamientos a otros, por signos con ellos compartidos, necesarios en la interacción y en la construcción de una realidad común. Realidad vuelta humana requerida de ser interpretada por un conocimiento específico: la literatura.

Conocimiento literario entonces. Literatura de la literatura, Con un posible valor estético además. Tratado por el mismo Aristóteles en sus obras: “Metafísica”, “Ética”, “Sobre la poesía”. Tomando de las ciencias matemáticas el orden, la simetría y la precisión como atributos asimismo de belleza. Que es lo que al buen decir se le exige. Dijo de la belleza, en una expresión que es en sí misma bella, que “dota de resplandor a la verdad”; pero no como idea platónica sino como concepto que trasciende espacio y tiempo y muestra la esencia de los seres.

Habla del artista como “espejo de la belleza” y menciona también su “falta de sosiego”, que lo hace apuntar a lo que está siempre más arriba… sin que dejemos de señalar además y respecto del escritor, su pretensión y su vanidad: pretensión de querer hacer valer su pensamiento por el hecho de dejarlo escrito y vanidad de querer lucirse por su forma de hacerlo.

Y de la utilización de la palabra, decíamos, surgirá un conocimiento: tanto una teoría literaria como una práctica. De esta última, puedo describir la mía: el trazo del texto con sus vacilaciones; la relectura con sus correcciones; el surgimiento de ideas alternativas; la frecuente sensación de insatisfacción por su resultado… pero sobre todo, la conciencia de ser provisorio y de su carácter de indefinidamente inconcluso y revisable.

¿Y para qué sirve este arte de la palabra que nos ofrece sus obras de creación? La etimología nos ayuda a responder. Porque “aestesis” (de estética) significa sensibilidad; “poesía” (como así se llamó tradicionalmente a la literatura) significa creación y “teoría” según Aristóteles, es “poder ver” al pensamiento mismo. Entonces: es elevar nuestra sensibilidad con obras de creación para que nuestra autoconciencia (que es lo que somos) pueda reflexionar sobre sí mismo.

Comparemos si no, al Siglo de Oro español (s.1500 y 1600) en que florecieron el conocimiento, el arte y las letras, con la realidad que describe Machado más tarde (y poéticamente lo hace): “Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos desprecia cuanto ignora”. Pobreza e ignorancia que son hoy las nuestras.

Es que habitamos tres dimensiones, que comienzan con la “s” de superación a la siguiente: sensualidad de los apetitos del cuerpo, sensorialidad de nuestras percepciones y sensibilidad para con las creaciones del espíritu. De contribuir a la elevación a esta última, mi propósito y vanidad de escritor puede que halle alguna justificación.

Benedetto Croce, un precursor en estos temas, fue conducido por ellos al desarrollo de toda una filosofía del espíritu. Guiado por un concepto fundamental: el de expresión. Que no es lógico sino afectivo, porque cada intuición debe objetivarse en una expresión para no quedar en simple sensación.

Que si Dios, como se ha dicho, se expresa en sus obras, los humanos lo imitemos con las nuestras. En tanto las expresemos con verdad y “voluntad de estilo”.

www.juanalbertomadile-Pensamientos

Ver comentarios

Las más leídas

Crisis en Newells: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Crisis en Newell's: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newells pese al golpazo ante Boca

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newell's pese al golpazo ante Boca

Lo último

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto

Según el informe del Colegio de Corredores Inmobiliarios y la UNR, los valores de venta en Rosario crecieron hasta un 11% interanual en dólares, con el centro como epicentro. Los alquileres de monoambientes ya promedian los $280.000 mensuales.

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto
Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile
La Ciudad

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo
Ovación

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria
Policiales

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios
La Ciudad

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newells
Policiales

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newell's

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crisis en Newells: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Crisis en Newell's: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newells pese al golpazo ante Boca

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newell's pese al golpazo ante Boca

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Ovación
Quién es el defensor que debutó en Central y fue recibido con una fiesta en el barrio

Por Luis Castro
Ovación

Quién es el defensor que debutó en Central y fue recibido con una fiesta en el barrio

Quién es el defensor que debutó en Central y fue recibido con una fiesta en el barrio

Quién es el defensor que debutó en Central y fue recibido con una fiesta en el barrio

Un rival culpó a Franco Colapinto de una mala maniobra: Frenó 100 metros antes de lo normal

Un rival culpó a Franco Colapinto de una mala maniobra: "Frenó 100 metros antes de lo normal"

Cuándo corre Franco Colapinto: días y horarios de la próxima carrera de Fórmula 1 en Texas

Cuándo corre Franco Colapinto: días y horarios de la próxima carrera de Fórmula 1 en Texas

Policiales
Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria
Policiales

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newells

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newell's

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada

La Ciudad
Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto
La Ciudad

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

¿Cómo sigue la nena que tuvo un accidente cerca de las vías del tren en Rosario?

¿Cómo sigue la nena que tuvo un accidente cerca de las vías del tren en Rosario?

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca
Policiales

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

¿Por qué al mandar contactos por WhatsApp ahora salen vacíos?
Tecnología

¿Por qué al mandar contactos por WhatsApp ahora salen vacíos?

Señales para 2026: Franco Colapinto, lo único positivo de Alpine en Singapur
Ovación

Señales para 2026: Franco Colapinto, "lo único positivo" de Alpine en Singapur

Noche de Museos Abiertos: más de 20 espacios para recorrer gratis y hasta la medianoche
La Ciudad

Noche de Museos Abiertos: más de 20 espacios para recorrer gratis y hasta la medianoche

Anmat prohíbe una marca de productos de limpieza
Información General

Anmat prohíbe una marca de productos de limpieza

El tiempo en Rosario: lunes fresco, sin lluvias y con cielo algo nublado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes fresco, sin lluvias y con cielo algo nublado

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de más de cinco millones de pesos
Información General

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de más de cinco millones de pesos

Encontraron en el vóley un medio de inclusión social para que nadie quede afuera

Por Matías Petisce
La Ciudad

Encontraron en el vóley un medio de inclusión social para que nadie quede afuera

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada
POLICIALES

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme
Policiales

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta
Policiales

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos
La Ciudad

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

Milei tras la salida de Espert: El cambio es más importante que cualquiera de nosotros
Política

Milei tras la salida de Espert: "El cambio es más importante que cualquiera de nosotros"

Llegan al Concejo las modificaciones en la protección de patrimonio histórico

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Llegan al Concejo las modificaciones en la protección de patrimonio histórico

De los peloteros al vals: Rosario amplía la noche y los salones infantiles suman nuevos festejos
LA CIUDAD

De los peloteros al vals: Rosario amplía la noche y los salones infantiles suman nuevos festejos

Fiscales y defensores juraron la nueva Constitución y se abre una nueva etapa en Santa Fe
Politica

Fiscales y defensores juraron la nueva Constitución y se abre una nueva etapa en Santa Fe

Qué es el efecto lápiz labial: los jóvenes gastan en pequeños lujos para sobrellevar la crisis
Información General

Qué es el "efecto lápiz labial": los jóvenes gastan en pequeños lujos para sobrellevar la crisis

El gobierno de Milei sigue en déficit

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

El gobierno de Milei sigue en déficit

Rosario sigue bajo alerta: viento sur, ráfagas fuertes y descenso de temperatura
La Ciudad

Rosario sigue bajo alerta: viento sur, ráfagas fuertes y descenso de temperatura

Una nena de 3 años fue atropellada por un tren en la zona noroeste
La Ciudad

Una nena de 3 años fue atropellada por un tren en la zona noroeste