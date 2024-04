Un camarista dice que el nuevo Código Penal santafesino "apunta a detener antes de investigar"

El camarista sumó cuestionamiento a los que había realizado el abogado penalista Gustavo Feldman respecto a la implementación del nuevo Código Procesal Penal en cuanto al plazo de las detenciones. En declaraciones a "Todos en La Ocho", Ivaldi Artacho planteó que "tiene normas que se necesitaban, otras que son complicadas de implementar y otras que van a tener problemas". No obstante, aclaró: Y no me refiero a nada que tenga que ver con restringir las facultades de los jueces en materia de prisión preventiva o habilitar la puerta giratoria, que luce en la fantasía de la gente, ya que no hay tal puerta giratoria alguna desde hace más de diez años en la provincia".