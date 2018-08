Ubican al segundo acusado de un robo seguido de muerte

En la madrugada del sábado 12 de agosto Claudio Sauro, de 49 años, se enfrentó junto a su hijo Roberto a dos jóvenes en Riobamba al 6500. La pelea duró unos minutos y Sauro murió de una puñalada en el tórax. El martes 15 fue imputado por esa muerte Brian "Chuki" S., quien recibió 30 días de prisión preventiva. La última novedad en el caso es que una brigada de la Policía De Investigaciones (PDI) capturó en Villa Constitución a Matías Ch., el otro acusado por el crimen.

Según la hija de Sauro, Matías Ch. es la misma persona que ella encontró esa madrugada fatal abrazado al cuerpo de su padre mientras le decía a los gritos: "Perdoname loco, perdoname, despertá. No lo quisimos hacer". Un rato después le confesó a otro amigo de la familia. "Fuimos nosotros, no lo quisimos hacer", y luego huyó a Villa Constitución.

Al 911

Al mediodía del sábado pasado una llamada que entró al sistema 911 alertaba a la policía que Matías Ch. estaba alcoholizado y en la casa de su madre en Villa Constitución. Según esta comunicación el sospechoso habría confesado su crimen, ya que la víctima, Sauro, era el padre de quien fue su pareja. Pasadas las 14 una brigada de la PDI llegó a a la casa del sospechoso y no lo encontró. Minutos antes había sido internado en el hospital Samco debido a su estado de embriaguez. La patrulla fue hasta al hospital y descubrieron que el sospechoso había abandonado la sala de guardia.

Con sus características físicas y de vestimenta iniciaron una recorrida por la zona y lo capturaron en Urquiza y Santa Cruz, de Villa Constitución. Estaba totalmente borracho y fuera de si. Luego lo trasladaron por orden del fiscal Florentino Malaponte a una sede policial hasta el lunes, donde se realizará la audiencia imputativa.

Audiencia y tensión

Sauro conocía al grupo que lo agredió y la pelea fue por disputas vecinales que hay entre las dos familias. No obstante en la audiencia imputativa que se llevó a cabo el martes pasado y en la que se acusó a Brian S. de ser el principal implicado en el homicidio, el fiscal Adrián Spelta reconstruyó la mecánica del ataque, los motivos y expuso las evidencias para luego calificarlo como "homicidio criminis causa", que prevé una pena de prisión perpetua.

En plena audiencia, la viuda de la de la víctima le gritó "asesino" a Chuki, que al declarar se desvinculó del crimen y dijo que defendió a un amigo en medio de una pelea. Según se ventiló, Claudio y su hijo Roberto regresaban a su casa cuando Matías Ch. los encaró. Chuky les gritó que se quedaran quietos. A continuación "le dio un puñete en la cara a Claudio, que cayó, y ahí lo apuñaló en la panza. Cuando estaba en el suelo le robó las zapatillas y la billetera. Yo corrí para socorrerlo —agregó Roberto— y cuando traté de levantarlo vi que Chuky venía hacia mí y me dio una puñalada en la boca. Me desmayé y no recuerdo nada más". Todo fue expresado en voz alta en la audiencia imputativa.

Chuky admitió haber estado en la escena pero se desvinculó del ataque letal. Expuso que al regresar de un baile observó a tres muchachos discutiendo. "Dos encapuchados y uno que conozco, que se llama Matías. Cuando llegué a mi casa, le dije a mi mamá que iba a lo de mi pareja. Agarré por Riobamba para el lado de Cullen, volví a ver a estos muchachos y me acerqué. Lo tenían agarrado a Matías, yo empujé a uno y se cayó al piso. Lo agarré al otro y lo saqué. Nos agarramos, nos empujamos. Después me fui para mi casa", relató. En ese marco, desde el fondo de la sala, la viuda de Sauro dio un salto. "Mentiroso", le gritó.

Acusación

Luego de las declaraciones la jueza María Melania Carrara rechazó los argumentos de la defensa y aceptó la imputación que esgrimió el fiscal. "La materialidad del hecho y la participación punible del Brian S. están holgadamente acreditadas, por lo menos evidenciadas en este momento a tenor de las testimoniales que se aportaron", consideró. Ahora acusarán a Matías Ch por la coauturía del ataque letal.