Tres detenidos por una denuncia de secuestro extorsivo de una adolescente y su bebé

Una denuncia por secuestro desencadenó un operativo de la Policía Federal en Rueda al 3000, zona oeste de la ciudad. Familiares de una adolescente de 16 años, madre de una bebé de 3 meses, reportaron que la chica no aparecía hacía horas y que recibieron llamados extorsivos que pedían 100 mil pesos a cambio de que no le hicieran daño. Tras una entrega controlada del dinero se logró la detención de tres adultos, sin embargo no se descartan hipótesis.