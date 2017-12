Treinta días de cárcel para los tres chinos apresados el lunes con armas

Los tres hombres chinos detenidos la noche del lunes pasado por efectivos de la comisaría 5ª cuando estaban a bordo de un auto frente a un supermercado cuyo dueño pertenece a la comunidad oriental fueron imputados ayer por el juez penal José Luis Suárez por el delito de "tenencia de arma de guerra" y les dictó 30 días de prisión preventiva.

Se trata de Li Jianhui, de 27 años; Li Huang, de 29; y Gu Zhinging, de 30 años, quienes tendrían algún tipo de vínculo con la mafia que extorsiona a comerciantes a cambio de custodia y protección.

La detención de los acusados se produjo alrededor de las 23.30 del día de Navidad después de que un llamado al 911 alertara sobre la presencia de los mismos en Amenábar y Pueyrredón. Hacia allí fue entonces una dotación del Comando Radioeléctrico que obligó a descender a los ocupantes de un Fiat Palio gris a quienes se identificó.

Armas y otras cositas

Tras ello los policías requisaron el rodado y secuestraron un revólver Colt calibre 38 Special, una cuchilla de 20 centímetros de hoja, tres pasamontañas, tres pares de guantes, dos antifaces para dormir, cinco precintos plásticos, dos teléfonos celulares y un destornillador, todos elementos que los hicieron sospechosos de estar planeando algún hecho delictivo. El auto, además, poseía una patente que no era la que le correspondía, encontrándose la original guardada en el baúl, la cual es CMF 034.

Los tres muchachos orientales llegaron a la audiencia imputativa bajo la defensa particular del abogado José Nanni, quien planteó que no era claro el motivo de la detención de sus clientes y solicitó que, en caso de que se les dicte la prisión preventiva, la misma no sea cumplida junto a detenidos comunes o en celdas de castigos; mientras que el fiscal Fernando Dalmau, de la Unidad de Investigación y Juicio, pidió 30 días de prisión preventiva, lo que fue aceptado por el juez José Luis Suárez.