Tras un cruce de palabras, un hombre fue asesinado en Biedma y Rodríguez

“Este barrio es un desastre como todo Rosario. No podes salir porque te matan, no podes dormir porque escuchas como matan a una persona en la vereda. Esto se convirtió en tierra de nadie, donde si no sabés rezar, tenés que aprender”. Así puso en palabras una vecina del barrio Matheu o Villa Itatí, según con quien se hable, lo que sienten los vecinos de la barriada en la que alrededor de las 22 de este viernes fue asesinado a balazos Eugenio Domingo Campos, de 38 años.