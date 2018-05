En abril de 2009 Isaías Gabriel Retamar fue asesinado durante un robo a su casa de barrio Casiano Casas. Tenía 80 años cuando un grupo de asaltantes lo maniató, le colocó una toalla en la boca y le produjo la muerte por asfixia. Por el crimen fueron detenidas cuatro personas, entre ellas Sergio Guzmán, que en 2012 recibió la pena de tres años por haber participado del robo. Pero al año siguiente la Cámara de Apelaciones revisó el fallo y le subió la pena a 16 años al adjudicarle responsabilidad también en el homicidio. La causa llegó a la Corte provincial, que el año pasado resolvió que, ante dos condenas tan distintas, un nuevo tribunal debía revisar la causa. Ayer, finalmente, los jueces resolvieron que debía aplicarse una condena de 14 años.

El crimen y sus vaivenes

El asesinato de Isaías Retamar, un jubilado de 80 años, ocurrió el 3 de abril de 2009. El hombre estaba en su casa de Casiano Casas 1645 cuando cerca de la 1.30 fue sorprendido por un grupo de hombres y mujeres que ingresaron con intensiones de robo. Durante el hecho, ataron de pies y manos a Retamar con un cable. Lo amordazaron con una toalla y eso le produjo asfixia por sofocación.

Para la Justicia, del hecho participaron cinco personas, de las cuales cuatro fueron detenidas. Edgardo Oviedo fue condenado a 14 años de prisión como coautor de homicidio en ocasión de robo. A su vez, Ayelén R., quien al momento del suceso tenía 16 años, fue acusada como coautora de robo seguido de muerte por una jueza de Menores, que al final la absolvió al entender que una sanción penal era innecesaria.

Los dos restantes, Josefina Villalba y Sergio Guzmán, fueron a juicio oral, que no era tan frecuente en el viejo sistema procesal. Ella recibió una pena de 10 años de prisión domiciliaria por el delito de "robo seguido de muerte". Él fue condenado a 3 años de prisión sólo por el robo, tiempo que ya había transcurrido cuando el juez Gustavo Salvador dictó la sentencia el 6 de junio de 2012.

Pero la Fiscalía apeló y al revisar el fallo los camaristas Alfredo Ivaldi Artacho, Ernesto Pangia y Adolfo Prunotto Laborde, entendieron (en agosto de 2013) que Guzmán también tenía responsabilidad en el crimen, por lo que le subieron la pena a 16 años de cárcel por "robo seguido de muerte".

La defensa de Guzmán recurrió a la Corte Suprema de Santa Fe, al sostener que al ser los dos fallos tan disímiles, en realidad Guzmán había sido juzgado dos veces por el mismo delito.

Nuevo fallo

Hace un año la Corte hizo lugar a esos argumentos y resolvió que la causa volviera a la Cámara para ser revisado. Ayer, los jueces Bibiana Alonso, Carlos Carbone y Javier Beltramone ratificaron el anterior fallo de Cámara aunque le redujeron la pena a 14 años de prisión.

Para defender el dictamen de primera instancia, el abogado de Guzmán, Fausto Yrure, había argumentado que no se le puede endilgar al acusado el delito de homicidio porque él no había ingresado a la casa de la víctima. El letrado remarcó que Guzmán sabía que iba a cometer un escruche y para eso había brindado su aprobación, pero se quedó esperando en la puerta dentro del auto y no participó en el asesinato de Retamar.

Sin embargo, los magistrados entendieron que "la coartada del imputado admitiendo haber participado en el robo, llevando en el auto a los autores del mismo con el objeto de posibilitar su huida y el traslado de los bienes que se iban a robar, pero pretendiendo se lo exima en la responsabilidad penal ante la muerte de la víctima en plena faena delictiva, no puede prosperar, ya que hay elementos de cargo necesarios para abonar el estado de certeza positiva en cuanto a determinar que su intervención, además de lo confesado, consistió en el ingreso a la finca" junto con los demás acusados y prófugos.

escenario. La casa donde asesinaron hace nueve años a Isaías Retamar.