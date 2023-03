Tensión tras una persecución a dos motochorros, que chocaron contra un vehículo y fueron detenidos

El conductor de la camioneta que resultó chocada por la moto contó: "Iba por 9 de Julio cuando sentí un impacto en el auto. No entendí qué pasó, no sé, la gente después me dijo cómo fue".

"No lo puedo creer, todavía no lo puedo creer", repetía el hombre a El Tres.

Minutos antes testigos vieron a los malvivientes que eran perseguidos por móviles policiales y la Policía Motorizada en la zona de San Juan y Presidente Roca.

Los delincuentes fueron trasladados al Heca, uno de ellos con una fractura en la pierna derecha y el otro con politraumatismos.

El tránsito está interrumpido en la zona.