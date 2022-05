"Te tengo miedo", los nuevos chats entre la denunciante y Villa a horas del presunto abuso

Se trata de dos capturas de pantalla de un chat privado en Instagram del 27 de junio del año pasado a las 19.10, que se inicia cuando la denunciante le dijo "mirá lo que me hiciste anoche Sebastián", y envía dos fotos de lesiones en su cuerpo.

Caso Sebastián Villa: la ginecóloga dijo no recordar haber atendido a la víctima

"Eso es en la nalga?", le pregunta Sebastián Villa tras ver las fotos, a lo que la joven responde: "Me duele todo el cuerpo, sabés".

>> Leer más: Declaró la mujer que denunció por violación a Villa e involucró a otro futbolista por encubrimiento

"Veámonos y hablamos. Los dos. Yo no me acuerdo de eso", le propuso Sebastián Villa y remató con la frase "estoy sorprendido" y luego un emoji de una carita de sorpresa.

Ante la propuesta, la denunciante le respondió: "Te tengo miedo, no quiero".

Estos no son los únicos chats que están incorporados al expediente y fueron recuperados gracias a capturas de pantallas y reenvío de imágenes que la víctima hizo a una amiga, ya que el contenido de su teléfono, según la denuncia original, fue borrado por un allegado de Sebastián Villa con el que la joven se encontró días más tarde y que le dio 5.000 dólares para que no hiciera la denuncia, dinero que luego devolvió.

La declaración de dos policías

Dos efectivos de la policía bonaerense dijeron ante la Justicia que no recuerdan haber concurrido al country "Venados II" de la localidad de Canning la noche del 26 de junio del año pasado ante una denuncia por abuso sexual, tal como lo había asegurado la joven que denunció al futbolista Sebastián Villa.

Las declaraciones de los policías se realizaron a última hora de la tarde del lunes ante la fiscal Vanesa González, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucciones (UFI) 3 Especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Personas de Lomas de Zamora, quien aguardaba el testimonio "clave" de una médica que atendió a la víctima en el Hospital Penna.

>> Leer más: Sebastián Villa fue imputado en la causa que se investiga por abuso sexual

La víctima del hecho había asegurado a los investigadores que esa noche estuvieron en la puerta del country dos policías a bordo de un patrullero tras un llamado al 911 y hasta aportó a la fiscal la captura de pantalla de dos diálogos de chat en los que Sebastián Villa supuestamente le decía que, ante la presencia policial, él tenía que "arreglar" a los efectivos que concurrieron para no "meterse en problemas".

Sin embargo, no solo los policías supuestamente involucrados dijeron no recordar haber concurrido al country, sino que un informe entregado en las últimas horas por el Ministerio de Seguridad bonaerense reveló que no existe llamado al 911 con las características señaladas el 26 de junio del año pasado, dijeron las fuentes consultadas.

De todas formas, los investigadores señalaron que el informe del 911 puede no ser concluyente, ya que la llamada pudo haber sido realizada por algún vecino a la seccional policial directamente sin pasar por el teléfono de emergencias 911.