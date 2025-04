Tablada: seis imputados por un violento tiroteo sin heridos entre bandas

No se reportaron heridos como consecuencia del violento incidente registrado sobre las 23 del domingo en el cruce de Necochea entre pasaje Ivanowski y Presidente Quintana . Y en cuanto a los daños materiales solo se supo que dos balazos impactaron en un patrullero de la Brigada de Orden Urbano con dos uniformados que concurrieron al lugar a partir de llamados al 911 para denunciar la gran cantidad de detonaciones.

Los hombres fueron acusados de haber participado de un enfrentamiento armado la noche del 30 de marzo pasado, alrededor de las 23, en Necochea entre Presidente Quintana y el pasaje Ivanowski . Según el parte de prensa de la Fiscalía Regional 2, algunos de los detenidos se enfrentaron a los tiros entre ellos y con otros que aún no fueron identificados.

>>Leer más: Un tiroteo en el barrio Tablada terminó con ocho detenidos y un patrullero baleado

Si bien no se proporcionaron detalles sobre el tiroteo ni sobre sus causas, se destacó que las detonaciones fueron muchas pero no produjeron heridos. No obstante dos de las balas que se dispararon durante el incidente impactaron en un patrullero de la Brigada de Orden Urbano en el que iban dos policías comisionados a partir de llamados de vecinos al 911 para dar cuenta de los tiros. En ese sentido, un balazo impactó en la parte inferior de la puerta delantera del acompañante y otro en el paragolpe, debajo de la óptica derecha del vehículo.

Perseguidos y detenidos

El violento enfrentamiento originó un operativo del que participaron varias reparticiones de la policía santafesina en la zona, entre ellas la Policía de Acción Táctica (PAT). El operativo tomó forma en distintos procedimientos en los cuales los uniformados fueron en busca de los sospechosos.

Por ejemplo en Presidente Quintana al 100 bis, a una cuadra y media de donde se había registrado el enfrentamiento, los agentes ingresaron a una casa donde habían visto entrar a tres sospechosos. Así, escondidos en una habitación en construcción de la planta alta, fueron encontrados Tomás R., de 26 años; Natanel T., de 28 y Alex Hugo C., de 22, quien en su momento fue identificado como Yair R.

En el lugar se encontró un revólver plateado calibre 22 largo marca Galand escondido en una cajonera, debajo de un buzo, y con seis cartuchos intactos en el tambor y uno percutido. Los tres fueron imputados por la portación del arma que se les secuestró cuando estaban “juntos y con plena disposición del arma”.

En otro procedimiento efectivos del Comando Radioeléctrico detuvieron a Andrés S., de 28 años, y a Franco Nicolás S., de 19. Según la acusación ambos estaban juntos al momento de la balacera y fueron perseguidos por los uniformados por calle Necochea hacia el norte. Los sospechosos fueron avistados luego en el pasaje De Paoli al 3500, a unas tres cuadras del lugar del enfrentamiento y los corrieron hasta Saavedra al 100 bis, donde Andrés S. se metió en una casa donde fue aprehendido.

Entre las prendas de vestir del sospechoso se secuestró un revólver calibre 38 con numeración suprimida que tenía en el tambor un cartucho intacto y cuatro vainas servidas. La portación ilegal del arma se le imputó a Andrés S. pero también a Franco S., que fue detenido en un pasillo lindero junto con uno de los adolescentes que también habían participado del tiroteo.

Otro de los procedimientos culminó con la detención de Jonatan P., de 35 años, a partir del testimonio de un vecino que ayudó a los policías a apresarlo en un pasillo de 24 de septiembre al 100 bis, a unas tres cuadras del sitio donde se desarrolló el enfrentamiento. En su poder el sospechoso tenía una pistola semiautomática Glock negra calibre 40.

Prisión preventiva

En total fueron detenidos ocho hombres, dos de ellos menores de edad, que fueron trasladados a la comisaría 15ª. Los adolescentes quedaron a disposición de la Justicia de Menores y los mayores fueron imputados este miércoles por la fiscal Carina Bartocci, quien se encontraba de turno en Flagrancia al momento del enfrentamiento.

Las tres armas de fuego secuestradas en los distintos procedimientos se cotejaron con las vainas servidas levantadas en las inmediaciones de la cuadra en la que se produjo el enfrentamiento. Por ejemplo, en el cruce de Presidente Quintana y Necochea se colectaron cuatro vainas servidas Luger calibre 9 milímetros y un cartucho intacto del mismo calibre. Y en Ivanowski y Necochea se hallaron ocho vainas servidas calibre 40.

De esa manera los seis adultos fueron imputados de abuso de armas y además recibieron imputaciones referidas a la portación de las armas que les secuestraron al ser aprehendidos por el personal policial.

En ese marco el juez Fernando Sosa les dictó prisión preventiva a cuatro de los imputados. La medida por el plazo de ley de hasta dos años alcanzó a Andrés S. En tanto, para Franco S., Jonatan P. y Axel C. dispuso un encierro por tres meses hasta el próximo 30 de junio.

En el caso de Natanael T. y Tomás R. el pedido de prisión preventiva fue rechazado por el juez, que decidió liberarlos con reglas de conducta que deberán cumplir por seis meses hasta el próximo 30 de septiembre. Entre las disposiciones deberán depositar una fianza cuyo monto no trascendió, constituir un domicilio a no menos de veinte cuadras del lugar donde se produjo el enfrentamiento, concurrir una vez por semana a firmar a una sede judicial y la prohibición de acercarse al lugar de los hechos, contactarse con cualquiera de los otros imputados y portar armas de fuego.