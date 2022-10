Tablada: allanaron viviendas por venta de drogas en una cuadra que acumula muertes y balaceras

>>Leer más: Ayacucho al 4000, donde abundan los balazos y las víctimas

Uno de esos lugares es la cuadra de Ayacucho al 4000, barrio Tablada, donde en un pasado reciente pueden contarse varias balaceras y homicidios con trasfondo de violencia y amenazas de parte de bandas que se disputan el control del narcomenudeo. Este jueves, personal del Departamento de Investigación Criminal sobre Narcotráfico, dependiente de la Agencia de Investigación Criminal, realizó una serie de allanamientos en tres viviendas de esa cuadra y en otro domicilio del barrio. Fue en el marco de una investigación de varios meses que llevó adelante Claudio Kishimoto, a cargo de la Fiscalía Federal 2.

La información que brindó la AIC no específica cuánta sustancia incautaron ni quiénes fueron detenidos en cada lugar. Solo precisa que los operativos se realizaron en tres viviendas de pasillo de Ayacucho al 4000 y una de Centeno al 100. Que en las mismas secuestraron 253 envoltorios de marihuana y 203 de cocaína todos fraccionados en pequeñas dosis listas para la venta al menudeo. A su vez, dos panes de marihuana prensada y elementos de corte y fraccionamiento. Las personas detenidas fueron identificadas como Celeste Yanet E., de 21 años; Gastón Alejandro P., de 20 años; Hugo Ignacio S., de 44 años; Luciana Andrea C., de 31 años; Cindy Anabela L., de 31 años y Damián Ezequiel D., de 33 años.

La mamá de "Berraco"

Esa misma cuadra de Ayacucho al 4000 reúne varios episodios violentos en los últimos años, entre ellos tres crímenes que generaron mucho impacto por su trasfondo. El primero ocurrió el 12 de junio de 2020, cuando Mariana Valeria Espinoza, de 42 años, fue asesinada a balazos en la puerta de su casa por dos hombres que llegaron a pie, la llamaron por su nombre y cuando la mujer atendió le dispararon trece balazos.

Espinoza era la mamá de Lucas Ariel "Berraco" Espinoza, un joven de 20 años condenado en mayo pasado a 20 años de prisión como autor del crimen de Felipe Schneider, ocurrido en diciembre de 2019 en 24 de Septiembre y Necochea. "Berraco" había sido detenido en abril de 2020, durante el aislamiento social en el marco de la pandemia de covid-19, acusado de ser parte de una asociación ilícita liderada por Fernando "Enano" Morel, un recluso de la cárcel de Coronda que actuaba bajo las órdenes de Ariel Máximo "Guille" Cantero, de Los Monos.

En ese marco se supo que Mariana Espinoza estaba al tanto de las actividades delictivas en la que participaba su hijo, e incluso que se enorgullecía del prestigio fugaz de tiratiros que había logrado el joven. “Él no se come ninguna, sale y tira. No le importa que después venga la policía”, había dicho la mujer según una escucha judicializada en la investigación realizada a "Berraco". En aquel entonces, una fuente de la investigación de la muerte de Espinoza había dicho que el crimen podía deberse a una de las tantas broncas que tenía su hijo o la propia actividad de venta de drogas por la cual estaba sospechada la mujer.

Una mujer custodiada

El siguiente crimen en esa cuadra fue un año después, el 8 de junio de 2021 y en el mismo pasillo en el que había sido asesinada Espinoza y que este jueves fue escenario de un allanamiento. En esa ocasión, la víctima fue Nélida Susana Benítez, de 45 años, quien al momento de ser acribillada en su casa tenía una custodia policial que justo se ausentó en el instante del homicidio.

Benítez tenía una custodia policial fija en la puerta de su casa por una decisión judicial tomada en febrero de 2021 debido a una serie de amenazas que había sufrido. Tres semanas antes del crimen, la fiscal Valeria Haurigot había imputado a un hombre como autor de las amenazas calificadas contra la mujer, a quién había hostigado para que abandonara su casa y poner a funcionar ahí un punto de venta de drogas.

Luego de la audiencia, el juez Mariano Alliau había dispuesto la custodia fija de Benítez en la puerta de su casa. Pero horas antes de que se concretara el homicidio los oficiales que vigilaban la vivienda recibieron la orden de moverse para patrullar la zona, y fue en ese momento de desprotección que los sicarios se metieron en el pasillo para concretar el asesinato.

Otra vendedora de la cuadra

En agosto pasado, terminó de develarse el contexto del crimen de Viviana Guevara, asesinada en febrero de 2022 a metros de la casa donde habían ocurrido los dos crímenes anteriores, en la misma cuadra de Ayacucho al 4000. La mujer tenía 28 años, los vecinos la conocían de verla vender drogas en la vereda de su casa que a su vez estaba repleta de marcas de balazos de broncas anteriores.

A Guevara la mataron un domingo por la tarde. Al día siguiente los vecinos dijeron que había mucho movimiento en las veredas dado que varias familias habían salido a tomar fresco y vieron cómo la mujer fue atacada a balazos desde una bicicleta. En junio, fue detenido en Roldán uno de los sospechosos de matarla, identificado como Juan "Campera" S., de 25 años. Al tiempo se le sumaron dos acusados más: Brian Nahuel B., de 30 años, y su hermano Brandon "Tartita" B., de 20.

En la acusación a estas tres personas, el crimen de Guevara quedó inmerso en una disputa por el narcomenudeo en la cual la víctima quedó posicionada como vendedora de Alejandro "Chucky Monedita" Núñez, que durante 2021 había estado al frente de un grupo del barrio Parque del Mercado al cual lideraba desde prisión, donde cumple condena por un homicidio. En otras investigaciones Núñez estuvo acusado de balear a Carlos Arguelles, el mecánico que había sido colaborador del narco Esteban Alvarado pero tras entrar en conflicto con su viejo aliado fue asesinado en septiembre de 2021.