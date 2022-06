Una mujer fue apuñalada 14 veces por su ex y la hija la salvó de que la matara

La mujer, de 39 años, aún no recibió el alta médica, está con tratamientos por sus múltiples heridas y admitió que vive con terror después del ataque, que por segundos no le costó la vida. Y asegura, convencida: "Esto se podría haber evitado".

La víctima recordó la agresión femicida de Sire, que está con prisión preventiva en la cárcel de Gualeguaychú. "Estaba durmiendo cuando ingresó por la ventana de mi habitación. Tenía el botón antipánico, pero no me dio tiempo para activarlo. Me había tirado de la cama y estaba luchando en el suelo con él, cuando mi hija entró a la habitación y se le colgó del cuello", relató.

Rocío consideró que su hija "actuó como lo haría una hija o una mamá si le está pasando algo así a su hijo".

Cuando intervino su hija adolescente, de solo 14 años, Rocío había sido apuñalada 14 veces por Sire. Por unos instantes el intento de femicidio podría haber sido letal. "Fue un milagro. Dios quiso que no estuviera sola esa noche, porque estaba mi hija y Dios dio otra oportunidad para que se haga Justicia y salga a pelearla", dijo.

"Estaba durmiendo cuando ingresó por la ventana de mi habitación. Tenía el botón antipánico, pero no me dio tiempo para activarlo. Me había tirado de la cama y estaba luchando en el suelo con él, cuando mi hija entró a la habitación y se le colgó del cuello" "Estaba durmiendo cuando ingresó por la ventana de mi habitación. Tenía el botón antipánico, pero no me dio tiempo para activarlo. Me había tirado de la cama y estaba luchando en el suelo con él, cuando mi hija entró a la habitación y se le colgó del cuello"

La víctima dijo que el ataque venía siendo anunciado por numerosas amenazas de Sire. Rocío confirmó que "tenía denuncias hechas. Me pasé toda la semana anterior haciendo denuncias. (Sire) se aparecía en mi trabajo. Un día tuvo que traerme la Policía a mi casa porque él me gritaba desde la calle".

apuñalo.jpg Sebastián Sire fue imputado por homicidio en grado de tentativa calificada con tres agravantes, incluida la figura de femicidio.

Y recordó que estaba en riesgo a pesar de tener el botón antipánico, una herramienta cuestionada por especialistas y movimientos de mujeres por revictimizar a quienes sufren las agresiones, en vez de restringir al violento.

Sobre la posibilidad de defenderse con el botón en el momento del ataque, aclaró: "Esa noche era imposible (activarlo) porque estaba dormida y cuando desperté ya lo tenía arriba mío".

Además, Sire tenía antecedentes de violencia con otras mujeres: "Estoy enterándome de sus ex parejas, la mayoría de Gualeguaychú, que han tenido que irse por amenazas y acosos, porque él nunca dejó de seguirlas", mencionó.

Consultada sobre su estado de salud, Rocío indicó: "Estoy bien, recuperándome de las heridas. Me sacaron todos los puntos, estoy con drenajes. No me han dado el alta. Tengo que ir al traumatólogo porque me duele mucho el brazo y al neurólogo por las heridas en la cabeza".

"Tengo heridas en el pecho, me perforó los dos pulmones, la cara, los dos brazos, en las piernas", advirtió. Y confesó las marcas que le dejó el ataque femicida: "Estoy aterrada", concluyó.