El ministro de Justicia de Santa Fe, Ricardo Silberstein, responsabilizó "a algunos magistrados" por la situación que derivó en el crimen del jefe narco Rubén "Tubi" Segovia ocurrido ayer en la cárcel de Coronda.

El funcionario señaló que el Procurador de la Corte Suprema "deberá evaluar si los jueces actuaron correctamente al disponer el lugar de detención".

Silberstein fue consultado sobre la controversia que se reabrió tras el asesinato de "Tubi" Segovia, un convicto que había sido reubicado en su lugar de detención tras un amparo judicial. Ayer, el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, había expresado su malestar por lo que consideró "intromisiones" del Poder Judicial en decisiones que competen al Servicio Penitenciario.









Al respecto, Silberstein remarcó que la situación planteada "no es un tema del Poder Judicial. Es un sector, algunos jueces actúan así. En principio hay que entender que la Corte Suprema de Justicia resolvió que quien debe decidir a donde va un detenido es el Servicio Penitenciario. Es decir, la Corte ha tomado posición sobre este tema".

"Esto se ha hablado en las juntas de seguridad en las que participa el Colegio de Magistrado, y yo he conversado con el presidente del Colegio sobre la preocupación que tenemos por este tema", remarcó Silberstein.

El titular del ministerio de Justicia remarcó que sostuvo que "algunos jueces realmente no están respondiendo a una resolución de la propia Corte Suprema de Santa Fe. Hay algunos jueces que están dando libertades transitorias cuando no corresponden. Están resolviendo homicidios agravados con penas mínimas, pero no es todo el Poder Judicial. Habrá que evaluar si corresponde un jury de enjuiciamiento. El procurador de la Corte tendrá que analizarlo, ya que es quien tiene responsabilidad primigenia en este tema".