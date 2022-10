Siete balazos y dos notas manuscritas en el cuerpo de un joven asesinado en Tiro Suizo

Un muchacho de entre 20 y 25 años fue ejecutado en el pasaje Del Campo al 5000 A, barrio Tiro Suizo. Aun no esta identificado.

“Da mucha pena. Yo tengo una hija de la edad del pibito que asesinaron. Lo remataron en el piso. ¿No se quién era? Pero seguro que no merecía terminar así. Todo esto es por la falopa”. Un vecino de pasaje Del Campo al 5000 A, entre Esteban de Luca y Olegario Víctor Andrade, en barrio Tiro Suizo, puso en palabras de un vecindario acostumbrado a los avatares de las peleas por territorio. “Lo que se comenta es que todo empezó en Paraguay y Lamadrid, la zona que le dicen Fuerte Apache, y al pibe lo corrieron en una moto. Que a Del Campo ya llegó herido y cuando lo alcanzaron lo remataron en el piso . La mayoría de los disparos los tenía en la cabeza”, explicó un residente de la barriada. La víctima de homicidio es un muchacho de entre 20 y 25 años que al cierre de esta nota no había sido identificado . Ningún familiar reclamó por él. Entre sus ropas tenía dos anotaciones en papel en letra manuscrita: “Tira tiro menor” y “Entre Esteban de Luca y Olegario piamo 5050”.

>>Leer más: "Los gorditos", una banda que a sangre y fuego atemoriza a un barrio

Del Campo es un pasaje que se desarrolla irregularmente desde Ameghino y Lamadrid en paralelo a calles Paraguay y Corrientes. A la altura de Esteban de Luca ese pasaje choca contra uno de los laterales del complejo Municipal, una estructura de monoblocks de hasta tres pisos que está inmersa en el genérico Tiro Suizo. A la altura de Corrientes al 4900 está la plaza que lleva el nombre del barrio y su potrero, uno de los pocos lugares de Rosario que en la previa del clásico de primera de división entre Rosario Central y Newell's Old Boys los vecinos pueden dar rienda suelta a un partido de hinchas vecinos sin que se produzcan desmanes. Partidos de hombres y de mujeres. Lindero al Municipal, también con el genérico Tiro Suizo, a la altura de Paraguay y Lamadrid, está el Fuerte Apache.

image (1).jpg Pasaje Del Campo al 5000 A (paralelo a Corrientes), entre Esteban de Luca y Olegario Víctor Andrade, en barrio Tiro Suizo. Foto: Silvina Salinas.

Los Gorditos

Fuerte Apache aparece en la historia criminal de la ciudad como la vecindad de la que surgieron “Los Gorditos”, una banda que emergió ante la opinión pública a partir del asesinato de José Eduardo “Cepillo” Fernández, un transero a la antigua de 58 años, ocurrido a las puertas de un quiosco en Margis al 5100 el 5 de diciembre de 2015. Su líder es Brandon Bay, bajo cuyo liderazgo la banda se desplegó sobre la villa Flammarión, el barrio Las Delicias y sus alrededores dedicándose al narcomenudeo, robos, extorsiones y otras tropelías. Pero estando en prisión amplió su territorio hacia las ciudades de San Lorenzo y Puerto San Martín. Hoy está preso en la cárcel de Marcos Paz, donde cumple condena a 10 años de prisión por los delitos perpetrados en los primeros tiempos de la banda y esta semana el fiscal de San Lorenzo Aquiles Balbis pidió para él la pena de prisión perpetua por tres homicidios y otros delitos.

Para quien no conozca la historia, la zona del Tiro Suizo compuesta por Fuerte Apache y el Municipal dan la sensación de un barrio tranquilo, sin sobresaltos. Pero esa imagen puede ser una trampa. En la escena del crimen se recolectaron siete vainas calibre 40 y un celular marca Samsung en funcionamiento que sería de la víctima. El cuerpo de la víctima no identificada tenía diez heridas bala que podrían corresponder a heridas con orificios de salida. Como nadie reclamó por el pibe asesinado y no tenía identificación entre sus ropas al cuerpo será identificado a partir de las huellas dactiloscópicas. El caso quedó en manos de la fiscal de la unidad de homicidios Marisol Fabbro.