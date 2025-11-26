Sapardo: gendarmería utilizó un meme viral para un operativo donde secuestró 431 kilos de cocaína

A través de las redes sociales, el Ministerio de Seguridad de la Nación mostró un nuevo procedimiento en el norte argentino con un particular nombre

El Ministerio de Seguridad de la Nación incautó 431 kilos de cocaína en un operativo en el norte de Argentina llamado “Sapardo titular”, aprovechando la viralización de una de las tendencias de las redes sociales. Los agentes de Gendarmería se enfrentaron a los tiros con los narcos y detuvieron a una persona.

En el marco del Plan Güemes , la Gendarmería Nacional realizó un procedimiento en Salta donde secuestró más de 400 kilos de cocaína a una banda narco que intentaba ingresar la droga al país.

Los integrantes de la banda intentaron ingresar los paquetes a pie por la zona de los montes, al ser descubiertos abrieron fuego contra los gendarmes, que respondieron para detenerlos, pero sólo pudieron capturar a uno de los delincuentes.

La cartera que por ahora comanda Patricia Bullrich se hizo eco del meme viral de sapardo, un sapo animado que bebe alcohol. Comenzó siendo un chiste en el mundo del fútbol, pero ya trascendió a distintos ámbitos como el de seguridad.

Tráfico de cocaína a pie

Los efectivos del escuadrón 20 de Orán patrullaban la zona montañosa de la localidad de Aguas Blancas, en Salta. Allí observaron a varias personas trasladando bultos en grandes bolsones.

Ante la voz de alto, los malhechores no se detuvieron, pero descartaron todo el cargamento que llevaban. Además, comenzaron a disparar contra los uniformados de la Gendarmería Nacional.

Frente a esto, los gendarmes respondieron la agresión con municiones de antitumulto y lograron atrapar a uno hombre. El resto del grupo se dispersó y logró huir aprovechando la espesura del monte y la baja visibilidad.

Una vez que controlaron la zona, los integrantes de la fuerza de seguridad identificaron 19 bultos, que entre todos sumaban 410 paquetes rectangulares. Luego se realizó el narcotest, que determinó que era cocaína por 431 kilos y 325 gramos.

Intervino la Fiscalía Federal Descentralizada de Orán, que orientó realizar las actuaciones de rigor, el decomiso del estupefaciente hallado y el traslado del detenido.

Qué es Sapardo

La imagen de Sapardo nació como un meme del mundo futbolero ante los malos resultados del River de Marcelo Gallardo, que quedó eliminado de todas las competencias que disputó y no jugó ninguna final en 2025.

El sapo con características humanas y vestido de entrenador fue inspirado en Gallardo, como chascarrillo para reírse de las malas decisiones que tomó el entrenador a lo largo de la temporada. Otros dicen que el entrenador millonario tiene un parecido a este anfibio. Es un meme utilizado tanto por los fanáticos de River como los seguidores de otros clubes y hasta usuarios ajenos al deporte.

Primero comenzó con la imagen del exjugador sobre la raya de cal, pero rápidamente se transformaba, gracias a la utilización de inteligencia artificial, en este sapo desprolijo y acompañado de una botella de alcohol. Con el paso de los días, Gallardo fue corrido y simplemente aparecía el sapo en situaciones aleatorias y contextos alejados de un campo de juego.

TikTok, X, Instagram y hasta por WhatsApp, la imagen se difundió de tal forma que el Ministerio de Seguridad de la Nación no se quiso quedar afuera y le puso nombre al último operativo de Gendarmería en Salta.