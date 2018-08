La diputada nacional Alejandra Rodenas manifestó su solidaridad con sus excompañeros del Poder Judicial de Santa Fe que sufrieron amenazas o amendrantamientos en el marco de la causa de Los Monos, pero a la vez cuestionó la política de seguridad del gobierno provincial.

"Lo que queda de manifiesto es que no hay una conducción clara y política de las fuerzas de seguridad. La banda de los Cantero no estuvo integrada sólo por los miembros de la familia, sino que fue una banda mixta, donde hubo personal policial involucrado. Es evidente que aquí ha fallado una política de seguridad", afirmó Rodenas, quien antes de asumir su banca en el Congreso fue jueza penal en los tribunales de Rosario.









En declaraciones al programa "Procopio 830" que se emite por La Ocho, la diputada justicialista dijo: "En este tema hago mías las palabras de Eugenio Zaffaroni (exjuez de la Corte Suprema de Justicia nacional) durante una conferencia que brindó en la Facultad de Psicología de Rosario: no estamos en Medellín, no exportamos toneladas de cocaína al resto del mundo. Sí, tenemos cocinas de drogas. Por eso creemos que el narcomenudeo debe ser investigado por la Justicia Federal y no por la provincial".









"Se han desmantelado cocinas, pero también hay que hacer inteligencia interna. Es imposible pensar que hasta ahora no se haya podido aclarar o, cuanto menos, detener estos ataques. Imaginensé el grado de presión con el que tienen que trabajar hoy los fiscales y jueces que tienen que decidir sobre las libertades de los miembros de estos grupos", agregó.

Rodenas dijo que "haya edificios oficiales baleados es una señal de alarma para el gobierno y las autoridades de Seguridad".