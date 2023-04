Robo en una escuela: le quitaron la cartera a una preceptora y después saquearon su casa

Genoud agregó que ese momento, cuando en la oficina de Preceptoría no había nadie, “se robaron una cartera que estaba colgada en un perchero. Nadie advirtió lo ocurrido en ese momento. La dueña de la cartera se dio cuenta del robo cuando llegó la hora de salir. Al comprobar que le habían llevado el bolso, salió a la calle y confirmó que también le habían robado el auto que estaba en la puerta de la escuela. Después nos enteramos que le habían desvalijado la casa”.

En declaraciones al programa "El primero de la mañana" de Lt8, El director de la escuela señaló que “lamentablemente, las llaves de la casa estaban en la cartera. y por lo rápido en que sucedió y los horarios registrados por las cámaras de un gimnasio y del departamento, creemos que el o los ladrones conocían los movimientos.”

Otro detalle llamativo del suceso fue lo que captó la cámara del edificio de la víctima. Registró el momento en que el ladrón salía con un televisor y e incluso se vio como una persona le abría la puerta de calle. “Por lo que se ve en las cámaras, que no tienen alta definición, no sería alguien vinculado a la escuela ni tampoco un alumno. Parece un muchacho de entre 18 y 20 años”.

El directivo contó que en el turno mañana concurren alrededor de 700 alumnos que ingresan por un portón “que antes de las ocho de la mañana ya debería estar cerrado, porque la entrada es a las 7.45. Esa medida de seguridad se había relejado con el tiempo, ahora vamos a reimponerla. Este ladrón ingresó haciendo pasar por alumno y la oficina donde ocurrió el robo está a cinco metros de la mía. Yo estaba en mi oficina, la regente que trabaja al lado, también. También había gente Tesorería. La habilidad del maleante fue increíble”.

Genoud dijo que a partir de este hecho “se van a reforzar las medidas de seguridad. Se había resuelto en su momento que cuando no hubiera nadie en Preceptoría, la oficina debería estar cerrada. Y no lo estuvo. También debía estar cerrado el portón principal. Fueron dos medidas que no se cumplieron, lamentablemente”.