Liga Argentina: Provincial se hizo fuerte en La Pampa y derrotó a Pico F.C.

Provincial venció 78 a 64 a Pico F.C. como visitante y de esta forma logró su cuarto triunfo en la Liga Argentina

Provincial se impuso como visitante 74 a 68 a Pico F.C y ratificó su buen momento en la Copa Argentina. De esta forma el equipo dirigido por Esteban Gatti alcanzó un récord de 4 triunfos y 2 derrotas y es uno de los protagonistas de la Conferencia Sur.

Los primeros diez minutos de juegos fueron físicos, parejos y disputados. En el local, Rodrigo Sánchez se destacó con ocho unidades. Pero en la visita, Barahona fue determinante y con 10 puntos, le dio la ventaja a Provincial por 19-17.

En el segundo cuarto, los rosarinos manejaron nuevamente los hilos del encuentro e impusieron condiciones. En el Decano, hubo buenos momentos de Bonfigli y Mainoldi. Sin embargo, Adrián Boccia fue imparable y anotó doce tantos para que Provincial se vaya al descanso arriba 45-34.

En el tercer cotejo se mantuvo la supremacía de la visita. A pesar de algunos destellos de Rodrigo Sánchez y Manuel Peyronnet, Abraham Barahona fue decisivo nuevamente y con dos triples de Gerbaudo, Provin mantuvo la distancia y cerró el cuarto 61-49 a su favor.

En los últimos diez minutos, Pico FC cambió la cara y salió en busca de achicar la distancia en el marcador. A falta de dos minutos, Bonfigli anotó un libre que acercó al local a cinco unidades, pero los dirigidos por Esteban Gatti cerraron el juego de manera muy inteligente siendo efectivos desde la línea de libres y con defensas muy sólidas. El resultado final fue 74-68 para Provincial.

Los goleadores de Provincial

El máximo anotador de Provincial fue el ecuatoriano Barahona con 20 puntos, seguido de Boccia 16, Gerbaudo 14, Gobetti 14, Chervo 5, Acosta 3 y Torres 2.