Liga Argentina: Provincial se hizo fuerte en La Pampa y derrotó a Pico F.C.

Provincial venció 78 a 64 a Pico F.C. como visitante y de esta forma logró su cuarto triunfo en la Liga Argentina

23 de noviembre 2025 · 11:58hs
Provincial se hace fuerte en la Liga Argentina y sigue cosechando éxitos

Provincial se hace fuerte en la Liga Argentina y sigue cosechando éxitos,

Provincial se impuso como visitante 74 a 68 a Pico F.C y ratificó su buen momento en la Copa Argentina. De esta forma el equipo dirigido por Esteban Gatti alcanzó un récord de 4 triunfos y 2 derrotas y es uno de los protagonistas de la Conferencia Sur.

Los primeros diez minutos de juegos fueron físicos, parejos y disputados. En el local, Rodrigo Sánchez se destacó con ocho unidades. Pero en la visita, Barahona fue determinante y con 10 puntos, le dio la ventaja a Provincial por 19-17.

Adrián Boccia estuvo imparable

En el segundo cuarto, los rosarinos manejaron nuevamente los hilos del encuentro e impusieron condiciones. En el Decano, hubo buenos momentos de Bonfigli y Mainoldi. Sin embargo, Adrián Boccia fue imparable y anotó doce tantos para que Provincial se vaya al descanso arriba 45-34.

En el tercer cotejo se mantuvo la supremacía de la visita. A pesar de algunos destellos de Rodrigo Sánchez y Manuel Peyronnet, Abraham Barahona fue decisivo nuevamente y con dos triples de Gerbaudo, Provin mantuvo la distancia y cerró el cuarto 61-49 a su favor.

En los últimos diez minutos, Pico FC cambió la cara y salió en busca de achicar la distancia en el marcador. A falta de dos minutos, Bonfigli anotó un libre que acercó al local a cinco unidades, pero los dirigidos por Esteban Gatti cerraron el juego de manera muy inteligente siendo efectivos desde la línea de libres y con defensas muy sólidas. El resultado final fue 74-68 para Provincial.

Los goleadores de Provincial

El máximo anotador de Provincial fue el ecuatoriano Barahona con 20 puntos, seguido de Boccia 16, Gerbaudo 14, Gobetti 14, Chervo 5, Acosta 3 y Torres 2.

Quiere repetir. El colombiano Jaminton Campaz fue autor del segundo gol en los playoffs contra Estudiantes en el Apertura y busca volver a celebrar.

Central quiere subir el primer escalón en busca de otro título

Facundo Guch se convirtió en titular de Newells en el último tramo del torneo Clausura. 

Quiénes son los juveniles de Newell's, con una formación acelerada, a disposición del futuro DT

Final de la carrera. Franco Colapinto saluda al gran ganador de Las Vegas, Max Verstappen.

Franco Colapinto sufrió un toque en la largada y aguantó como pudo hasta el final en Las Vegas

El grito de gol del empate de Central Córdoba ante San Lorenzo. Ahora espera por Central o el Pincha.

Si Central supera a Estudiantes, su rival en cuartos de final será Central Córdoba

Central vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Antes de jugar contra Central, un delantero de Estudiantes hizo un picante posteo en Instagram

Cambios en el gabinete nacional: designaron a los reemplazos de Patricia Bullrich y Luis Petri

Un talentoso ex-Central deja el equipo al que llegó hace apenas un mes

Quién es el diseñador de lujo que viste a Karina Milei: Le gusta mi sastrería

Liga Argentina: Provincial se hizo fuerte en La Pampa y derrotó a Pico F.C.

Alerta por despidos en la fábrica de ollas Essen en Venado Tuerto

Alerta por despidos en la fábrica de ollas Essen en Venado Tuerto

La posibilidad de importar insumos desde China derivó en una reducción de personal. No se descartan más tandas de desvinculaciones

Village Rosario: la historia del complejo que marcó una era y el proyecto que busca revivirlo
La espuma electoral baja y Milei entra en zona de definiciones

Por Mariano D'Arrigo
Cómo se gestó el fraude con combustible en Jefatura: Había que generar dinero y subirlo

Por María Laura Cicerchia

La matanza de Cañada de Gómez: el día que el ejército porteño masacró a cientos de soldados federales dormidos

Por Mila Kobryn
Los mausoleos de El Salvador, el único cementerio monumental de Rosario

Por Silvia Carafa
Central vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Antes de jugar contra Central, un delantero de Estudiantes hizo un picante posteo en Instagram

Cambios en el gabinete nacional: designaron a los reemplazos de Patricia Bullrich y Luis Petri

Un talentoso ex-Central deja el equipo al que llegó hace apenas un mes

Con tres ex-Newells, Lanús ganó la Sudamericana y se suma a Central en la Libertadores 2026

Central quiere subir el primer escalón en busca de otro título

Por Carlos Durhand
Quiénes son los juveniles de Newells, con una formación acelerada, a disposición del futuro DT

Franco Colapinto sufrió un toque en la largada y aguantó como pudo hasta el final en Las Vegas

Cómo se gestó el fraude con combustible en Jefatura: Había que generar dinero y subirlo

Por María Laura Cicerchia

Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola

Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Village Rosario: la historia del complejo que marcó una era y el proyecto que busca revivirlo
Quedate: más de 2 mil estudiantes secundarios participan de las tutorías presenciales

El Hospital Centenario tiene un nuevo tomógrafo oftalmológico de última generación

Cumbre científica en la Patagonia: Villa La Angostura fue epicentro de la investigación contra el Parkinson

Con tres ex-Newells, Lanús ganó la Sudamericana y se suma a Central en la Libertadores 2026
Si Central supera a Estudiantes, su rival en cuartos de final será Central Córdoba
Proyectan 4 millones de niños y adolescentes menos en Argentina hacia 2040: qué pasará en Santa Fe
La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Por Martín Stoianovich

Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez
Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola
Parkinson: colocan en Rosario un novedoso dispositivo para controlar la enfermedad a distancia

Por Florencia O’Keeffe

El tiempo en Rosario: sábado agradable con algunas nubes durante la mañana
Bolsonaro volvió a la cárcel luego que la Corte levantara la prisión domiciliaria
Te hice pica, un libro con voces de los protagonistas del narcotráfico en Rosario

Por Martín Stoianovich

La venganza como hipótesis de la causa del asesinato de un albañil en la zona sudoeste
Tos convulsa: ya son 37 los casos confirmados en la provincia, la mayoría del departamento Rosario
Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados
La Libertad Avanza busca frenar la asunción de Tepp y otros diputados nacionales

Por Javier Felcaro
Tras el cierre del Micropack de Circunvalación, proyectan un shopping para la construcción
Uber Shuttle en Argentina: la empresa aseguró que no contemplan su lanzamiento en el país
Reforma laboral: análisis punto por punto y tensión sobre la protección de derechos laborales
Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Legislatura de Santa Fe
El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario
Lanzaron una recompensa para esclarecer la muerte de Giovani Mvogo Eteme
