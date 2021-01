Quedó preso un joven filmado en un video cuando disparaba desde un auto

Como autor de los disparos, Brian Agustín M. fue imputado por portación ilegal de arma de fuego de uso civil, lesiones leves agravadas por el uso de arma de fuego e intimidación pública, un encuadre que se aplica ante la gravedad de las balaceras como problema de seguridad pública.

El detenido tiene 24 años y se presentó el martes ante la Fiscalía luego de que trascendiera que la policía había allanado su casa sin localizarlo. También se había divulgado en la prensa la secuencia de la balacera captada en tiempo real desde el interior del vehículo.

El video muestra el momento en que desde un auto la emprenden a tiros con un revólver durante 40 segundos: se ven las luces del alumbrado público, las casas que quedan atrás por el andar del vehículo, se percibe el tableteo de los disparos y también que desde afuera les devuelven fuego con una pistola.

En la filmación los ocupantes del auto se registraron a sí mismos al acribillar el frente de una vivienda delante de la cual hay dos personas, una de las que resultó herida y sindicó al tirador con nombre y apellido.

Al revisar la identidad de Brian M. en la base de datos de la Fiscalía que investiga balaceras surgió un dato curioso. Se descubrió que ese joven había sido detenido horas después, el 1º de agosto, junto a Sergio Yair G. Los había interceptado el Comando Radioeléctrico en Ituzaingó al 7300 cuando iban en un VW Gol negro con un revólver Colt 38 con 5 cartuchos intactos. La fiscal actuante solicitó prisión preventiva pero al no estar ligados a un hecho concreto recuperaron la libertad. El juez Rodolfo Zvala les fijó una fianza y la obligación de presentarse a firmar.

Luego llegó el testimonio del hombre herido, la circulación de las imágenes y otros elementos de investigación que permitieron vincularlos con la balacera. El video se recuperó tres meses después del hecho, el 22 de noviembre. Entonces se detectó que la vestimenta que usaba Brian M. al ser detenido aquella noche y que fue descripta en el acta (gorra blanca, camperón con capucha y pantalón camuflado) era la misma que se ve en el video.

Otro rasgo inusual es que la filmación aparece mencionada de dos maneras dentro de la causa penal: está descripta como parte de la mecánica del delito y funcionó como evidencia. Así, hace tres semanas fue detenido Yair Sergio G. a quien imputaron y por disposición de la jueza María Melania Carrara quedó en prisión preventiva por 90 días como quien conducía el vehículo. Lo acusaron por lesiones leves agravadas, intimidación pública y tenencia de arma de fuego.

En tanto, Brian M. fue imputado ayer como el tirador. Había sido detenido en marzo por robar a un chico de 13 años las zapatillas y la billetera con un revólver calibre 32 por lo que recibió 60 días de prisión preventiva y estuvo preso hasta junio. Según la nueva imputación es quien iba en el asiento del acompañante y cuyo rostro aparece en la mayor parte de la filmación.

Cuando el 21 de diciembre se difundió el video que lo mostraba tirando, Brian M. publicó un mensaje en su perfil de Facebook: “No soy un sicario, ni narcotraficante, solo quise defenderme, me cansaron no me dejaban tranquilo, no justifico lo que hice pero no podía esquivarlos siempre, tenía que defenderme, yo tenía trabajo, auto y moto. Pero cuando me veían juntar la basura en su cuadra me tiraban con botellas de vidrios, me corrían y me tiraban tiros. Yo me cansé, la policía no ve a uno cuando se defiende, lo ve cuando explota”.

En la Fiscalía consideraron que ese mensaje parecía pautado por un abogado y plantearon que los gritos exhortando a disparar no parecían ser los de alguien que buscaba reparar una injusticia. En la audiencia de ayer Brian no declaró ni ofreció algún descargo. De todos modos, al dictar su resolución, el juez Núñez Cartelle dijo que se trata de un hecho “muy grave” y que “no tiene justificación”.