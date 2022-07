Qué restricciones tienen los agresores de Tiziano Gravier

En la tarde del miércoles el juez José Luis Juárez homologó el juicio abreviado acordado por la querella de Tiziano Gravier, representada por Germán Pugnaloni; Facundo Ruilopez y Lautaro Dentone; la defensa de Jesuán Monzón y Franco Zampini; Jorge Bedouret y Bárbara Reynoso y el fiscal Rodrigo Santana, por el que los imputados de haber golpeado a Gravier en junio pasado en la puerta de una disco del barrio pichincha ocasionándole una fractura de mandíbula y una lesión grave, se comprometen a aceptar la pena a 3 años de prisión condicional (no seguirán presos); a no asistir a ciertos boliches, no consumir alcohol ni acercarse o comunicarse con la víctima; hacer un curso sobre discriminación en algún organismo que aborde la temática de la discrimanción y resarcir económicamente al joven agredido. Trascendió que la querella había pedido una cifra millonaria