Qué hay detrás de la quema de más de una docena de neumáticos en la zona sur

Quema de neumáticos en zona sur. Un acto de vandalismo que alteró a todo el barrio. Los vecinos dicen que no fue la primera vez.

Para los habitantes de la cuadra está la sospecha concreta de que pudo tratarse de un claro caso de vandalismo concretado por hinchas de Newell’s Old Boys, ya que un incidente similar sucedió hace menos de un mes en ese lugar también sobre pintadas “canallas”.

“Estoy muy preocupado. Tengo 76 años y estoy soportando todo esto que no lo viví nuca. Esto fue un acto de vandalismo que no merece ningún tipo de explicación. Yo estoy de acuerdo que alguien tenga una preferencia por un equipo de fútbol, pero esto desbordó todo”, dijo el hombre que prefirió no dar su nombre para evitar problemas.