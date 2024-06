Provincia niega la existencia de un contrato entre Meta y un preso que solicitó la prisión domiciliaria

La secretaria de Asuntos Penitenciarios negó conocer la existencia del contrato con la empresa de Mark Zuckerberg y explicó que el interno no cumple con los requisitos para acceder a la excarcelación.

La historia del preso que solicitó la prisión domiciliaria para cumplir con un contrato con la empresa Meta de Mark Zuckerberg sigue dando que hablar. Las autoridades carcelarias de Santa Fe negaron estar en conocimiento de la existencia de dicho contrato y señalaron que el hombre, Angel Ochoa, no cumple con los requisitos básicos para acceder al beneficio .

conferencia La secretaria de Asuntos Penitenciarios, Lucía Masneri. Virginia Benedetto

“Nosotros no estamos informados de esto. Esta persona se le había secuestrado un celular en 2023 y lo cierto es que aparentemente el abogado dijo que lo había hecho hace dos años. A nosotros como autoridad administrativa no nos conta absolutamente nada de todo esto, a la Fiscalía en principio tampoco. Más allá de los dichos, no hay nada oficializado", afirmó la secretaria.