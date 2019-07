Procesan a un ex jefe de Drogas por tráfico de estupefacientes

El ex jefe de Inteligencia Zona Sur de la ex Drogas Peligrosas, comisario Alejandro Druetta, fue procesado por el juez federal Marcelo Bailaque, junto al ex policía Juan Angel Del Mastro, al considerarlos jefes organizadores de una estructura dedicada al narcotráfico. La acusación contra Druetta se centra en su relación con Ignacio Actis Caporale, alias "Nacho" u "Ojito", quien espera juicio en la cárcel de Ezeiza por liderar una banda narco. El juez les atribuye haber impartdo órdenes a Actis para hacer negocios con estupefacientes, por un lado, y recibir información sobre otros vendedores de drogas a fin de detenerlos, y afianzar su carrera policial con procedimientos de resultado positivo.

Druetta, quien hasta 2017 fue jefe de Contrainteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), ya había sido procesado en mayo del año pasado por confabular para que "Nacho" Actis Caporale realizara su actividad narco en la zona de Venado Tuerto, cuando el policía actuaba como jefe de Drogas Peligrosas en esa regional. La nueva causa es un desprendimiento de aquella que impulsó la Procuración de Narcotráfico (Procunar) y la Fiscalía Federal 2 a cargo de Claudio Kishimoto.

Cinco años de órdenes

En esta nueva pesquisa Bailaque convalidó la acusación contra Druetta y Del Mastro. Este último es un suboficial exonerado y condenado el año pasado en el juicio provincial por formar parte de la banda de Los Monos. Ambos quedaron detenidos con prisión preventiva y con embargos trabados por 200 mil pesos cada uno.

Bailaque consideró, en sintonía con la Fiscalía, que la actividad ilegal de los dos policías junto a Actis Caporale se desplegó en un período comprendido, aproximadamente, entre el 5 de julio de 2007 y el 26 de septiembre de 2012, que fue la fecha en la que se produjeron las detenciones en Rosario contra la red que lideraba "Nacho". En ese lapso, sostuvo el juez, en su calidad de funcionarios policiales ambos impartían a Actis "directivas necesarias para desplegar y organizar diversas etapas relacionadas con la distribución onerosa de la droga, ya sea la obtención de los alcaloides, su guarda y su posterior comercialización".

La acusación de la Procunar indicó que, como parte de los planes delictivos del grupo, Druetta y Del Mastro hicieron operativos que culminaron con el secuestro de droga y la detención de sus tenedores inmediatos, señalados por el propio Actis Caporale, que se los entregaba porque tenían un negocio en común.

Para esclarecer los delitos fue decisiva la participación de un arrepentido que aportó detalles de las reuniones entre los policías y "Nacho". El año pasado ese arrepentido reveló detalles de la larga relación que Actis Caporale mantenía con los policías. "El jefe era Druetta, quien entregaba la droga y decía muchas veces a quién se la tenían que vender. También pedía que le entreguen a gente que les compraba, para detenerlas y con esos procedimientos ascender en su carrera", sostuvo.

Pedidos extorsivos

El 5 de julio de 2007 se pudo comprobar la primera detención de Actis Caporale por parte de los imputados y el inicio de la empresa delictiva. El arrepentido dio detalles sobre cómo Druetta le propuso de modo extorsivo a "Nacho" que empezara a trabajar a su favor como forma de esquivar una causa penal. En ese momento Actis tenía 18 años y fue detenido con cartones de ácido lisérgico por Druetta en la plaza Pringles, en pleno centro de Rosario.

Gracias a los nombres aportados por Actis, tanto Druetta como Del Mastro empezaron a detener a personas con sustancias estupefacientes, en operativos que luego eran asentados como actos legales, pero que no presentaban jamás un origen identificable. El juez Bailaque consigna cinco de estos casos y destaca que fue Actis el que proporcionó la información.

La estrecha relación existente entre el procesado Druetta y Actis Caporale se pudo acreditar a través de medidas de investigación realizadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), cuyos hombres examinaron dos llamadas telefónicas entre ambos, contactos que quedaron probados. Esos diálogos, mantenidos el 4 y 5 de mayo de 2012 entre los nombrados, señala el juez, "no sólo denotan la confianza con la que ambos se trataban mutuamente, sino también que solían, habitualmente, programar encuentros sin dar referencias sobre el motivo de los mismos".

Se constataron además para esas fechas seis conversaciones por radio y 14 alertas entre los abonados utilizados por Druetta y Actis Caporale respectivamente.

Uno de los casos entregados por Actis a Druetta, según indicó el arrepentido, es el de un chico que llegaría desde Buenos Aires con droga. "Le dieron el dato a Druetta y el sujeto fue detenido en calle Mitre y Uriburu con ketamina y éxtasis", dijo el testigo. Es un procedimiento del 10 de mayo de 2008 realizado por Druetta y Del Mastro en Mitre al 4500 que terminó anulado por la Cámara de Casación Penal (caso Castelau).

Otro de los hechos es el de Jerónimo S., a quien le plantaron cocaína en el parque España en 2009, en un operativo entregado por Actis. Un tercer hecho se refiere a una gestión que hizo Actis para que un muchacho de la localidad bonaerense de Hurlingham llamado Patricio F. le trajera a Rosario mil pastillas de éxtasis. Actis pactó el encuentro y le entregó el procedimiento a Druetta quien lo detuvo en el lugar de la cita. El juez constató que a Patricio F. lo detuvo Druetta el 23 de julio de 2008. Y que el policía hizo constar "una llamada anónima" como el origen del procedimiento.

Los dos casos restantes refieren a dos entregas de personas: uno el de Gustavo C. en Villa Constitución y el otro en Rosario con un joven de nacionalidad venezolana identificado como Sergio C., que había llegado desde Buenos Aires para hacer una entrega de cocaína. En los dos casos el arrepentido dijo que Actis proporcionó a Druetta los datos que permitirían detenerlos. Y las dos veces se constató en actas que el comisario ahora procesado participó en las detenciones.

Coautores

Bailaque imputó tanto a Druetta como a Delmastro como presuntos coautores de tráfico ilícito de estupefacientes en carácter de organizadores, en la modalidad de comercio agravado por la intervención de más de tres personas y por su calidad de funcionarios públicos encargados de perseguir delitos vinculados con drogas. También por falsedad ideológica y falso testimonio.

Druetta ya había sido procesado en agosto de 2018 por el delito de confabulación en la causa en la cual Ignacio "Nacho" Actis Caporale irá a juicio como integrante de una banda narco. El joven estuvo oculto de la Justicia hasta diciembre de 2016, cuando fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en una competencia oficial en el autódromo de Buenos Aires, cuando se aprestaba a disputar una carrera de autos bajo el seudónimo de "Alex Aqua".