El episodio se desplegó por no más de dos minutos. Después de que el ocupante de la moto le disparara a Lautaro un muchacho que vio todo, Bautista C., entró al bar para agarrar una silla a fin de tirársela al portador del arma, quien según los testigos respondió abriendo fuego nuevamente e hiriendo en el brazo a Bautista.

El que empuñaba el arma se llama Brandon C. y pese a estar identificado no pudo ser ubicado por la policía. Con dos personas heridas en el bar un tercer cliente, Juan Ignacio B., se abalanzó contra Brandon para intentar desarmarlo. Frente a eso Axel F. salió en defensa de Brandon, pateando en el piso a Juan Ignacio. También según los testimonios inmediatamente Axel y Brandón salieron corriendo del bar. Según expuso la fiscal Valeria Haurigot, a la carrera Brandon efectuó varios disparos que no impactaron en nadie. El que había discutido inicialmente con el joven armado se asomó finalmente a la calle. Según la fiscalía fue ahí que Brandon le pasó el arma a Axel y le dijo: "Es ese, tirale". En ese momento Axel apuntó hacia el joven, llamado Santiago R., y le efectuó al menos cinco balazos. No logró acertarle ninguno pero los disparos impactaron en el frente del bar y algunos terminaron adentro.

Tres policías que estaban de civil adentro del bar se identificaron como miembros de la fuerza de seguridad, intentaron frenar el escape de Axel y Brandon a lo que uno de estos replicó con disparos. Inmediatamente el oficial Marcelo B que le respondió abriendo fuego con su arma reglamentaria. No hubo lesionados pero los policías no evitaron el escape de los dos agresores armados.

Todo se había iniciado porque Santiago R. había reconocido a Brandon como integrante de un grupo que le habían robado un celular en una fiesta. La recriminación derivó en el enojo de Brandon. Lautaro N lo encaró entonces a Brandon que amenazó con buscar un arma. "Con fierros no, vamos afuera a agarrarnos a piñas", le dijo Lautaro. Pero Brandon salió y según varios testigos volvió al bar Juana a los pocos minutos con un arma de guerra.

Los jóvenes agresores fueron identificados por varios testigos. Se determinó que viven en Roldán y se ordenó un allanamiento. Solamente fue detenido Axel F a quien este lunes le imputaron autoría de abuso de armas, resistencia a la autoridad agravada por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de fuego de guerra. La acción temeraria, según esgrimió la fiscal Haurigot, podría haber tenido resultados mucho más graves. La jueza Luciana Prunotto aceptó la imputación y le dictó prisión preventiva por el máximo plazo legal que son dos años.