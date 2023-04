Prisión preventiva para el gendarme imputado de matar a un ladrón en zona norte

Dictaron la prisión preventiva por 60 días para el gendarme Fabricio C., acusado de matar a Marcelo Alejandro Flores, de 31 años, quien se constató que se encontraba robando cables en Baigorria al 1500. El uniformado quedó imputado formalmente por el delito de homicidio simple.

"Que no quede en la nada", piden familiares del hombre asesinado por un gendarme

En declaraciones a la prensa, la fiscal Paolicelli brindó precisiones sobre la audiencia en la que, según las evidencias, hay puntos en la declaración del gendarme que no coinciden o al menos no están claros . "Al gendarme se le atribuye haberle dado muerte a Flores, quien efectivamente estaba cometiendo un hecho ilícito junto a una persona más, cortando cables con fines de sustraerlos. Pero sustancialmente hay una diferencia entre la versión que da el gendarme respecto de cómo sucedieron los hechos y lo que nos muestran las evidencias", señaló.

Gendarme (2).jpg El hombre que murió baleado en Crimen en Baigorria al 1500 fue identificado como Marcelo Alejandro Flores.

Paolicelli remarcó que "No hay evidencias objetivas que permitan darle credibilidad al gendarme, al menos en este punto de la investigación, que recién comienza. Los hechos no ocurrieron como los relata el imputado. Dijo que le quisieron robar, que se le tiraron encima y que le pareció que tenían un arma de fuego, que arremetían contra él y que por eso repelió la agresión, disparando su arma. Sin embargo, de la evidencia que se recolecta en el lugar del hecho, el disparo no se habría producido donde él indica, sino después de una persecución, a una cuadra, dando la vuelta por calle Baigorria".