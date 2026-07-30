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En vivo: comenzó el segundo tiempo en Avellaneda, donde Newell's lo pierde 1-0 ante Independiente

Después del triunfo ante Talleres, el Newell's se Kudelka visita a Independiente, que en su estreno derrotó a Estudiantes en La Plata. Seguilo en vivo por La Capital.

30 de julio 2026 · 22:06hs
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Newells se juega una parada brava en Avellaneda frente a Independiente.

Marcelo Bustamante / La Capital

Newell's se juega una parada brava en Avellaneda frente a Independiente.

Newell's arrancó bien el Clausura, con un triunfo por 1 a 0 ante Talleres, y ahora visita a Independiente, que también empezó con el pie derecho con una resonante victoria sobre Estudiantes en La Plata, por 2 a 0. Seguilo en vivo por La Capital.

>>Leer más: Newell's negocia con Defensa y Justicia para ceder a una de sus jóvenes promesas

El minuto a minuto en Avellaneda

23' Cambios en Newell's: se fueron Guch y el Colo Ramírez, ingresaron Jerónimo Russo y Matías Cóccaro.

Cambio en Newell's: se retiró Mazzantti, ingresó Alan Soñora.

Comenzó el segundo tiempo

Final del primer tiempo.

42' Otra vez Reinatti se hizo gigante. Tapó lo que era el segundo del Rojo.

40' Gol de Independiente. Montiel la clavó en el ángulo superior izquierdo. Lo pierde la Lepra en Avellaneda.

30' Más problemas para Newell's con las lesiones. Se retira Walter Núñez por una molestia. En su lugar ingresó Thomas Ríos.

20' Pase de Mazzantti para el Colo Ramírez, quien desde la derecha remató al arco. Tapó Rey en dos tiempos.

15' Centro de Zabala desde la izquierda y Luciano la mandó justo al córner cuando Ávalos entraba solo.

12' Montiel ensayó una chilena dentro del área, tras un lateral, pero el baló fue a las manos de Reinatti.

2' Avisó Independiente tras un córner. La peinaron en el primer palo y salvó justo Josué Reinatti.

Comenzó el partido en Avellaneda

Obligado por las prematuras lesiones, Frank Kudelka debió meter mano en el equipo. Así, Franco Escobar será por primera vez titular en su segundo regreso a Newell's, y entra por Martín Ortega, con una sobrecarga. Y David Sotelo, que era tercera opción, reemplazará a Jerónimo Gómez Mattar, afuera por una distensión. El que iba a ser su reemplazante, Marcelo Esponda, también quedó afuera por una sobrecarga.

Las estadísticas de Independiente y Newell's

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