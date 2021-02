Pidieron 15 años de prisión para el ex jefe de Drogas Peligrosas Alejandro Druetta

detenido. Alejandro Druetta, ex jefe de Inteligencia de Drogas Peligrosas.

El fiscal federal Federico Reynares Solari pidió 15 años de prisión para Alejandro Druetta, ex jefe de Inteligencia Zona Sur de la ex Drogas peligrosas, en el juicio al que llegó acusado de liderar una organización destinada a comercializar drogas. También pidió 12 años para Juan Delmastro, otro ex policía, y la misma condena para Ignacio “Ojitos” Actis Caporale.