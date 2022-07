Piden que los destacamentos policiales de los hospitales "no sean oficinas administrativas"

Por muy escaso margen, la vigiladora salvó su vida ya que uno de los proyectiles sólo la rozó en la cara y el otro no impactó en el cuerpo. Los agresores se retiraron del lugar sin inconvenientes. Toda la acción quedó registrada en una de las cámaras de video vigilancias ubicadas en ese sector.

En declaraciones al programa “Todos en La 8”, el representante de Amra sostuvo este lunes: “A nosotros nos criticaron cuando pedíamos detectores de metales en los hospitales. Nos dieron con un hacha. En estos nosocomios sería importante ese elemento, porque a veces hay acompañantes (de pacientes) que pueden esgrimir armas de fuego o algún tipo de puñal o cuchillo”.

>> Leer más: Video: quiso entrar al Hospital Centenario y baleó a una mujer que trabaja de custodia

En cuanto a la custodia policial con que cuenta el Hospital Centenario y otros efectores de la ciudad, Taboada fue contundente: “Nosotros comprobamos que el destacamento policial cumple funciones de oficinas. Generalmente a esos lugares no se destina a personal de acción, sino personal administrativo. El policía que va esos lugares no es personal de acción. Es un contrasentido, porque supuestamente deben estar para cuidar a la gente que trabaja allí y no sucede así”.

>> Leer más: Balacera en el Hospital Centenario: "Fue una desgracia con suerte"

“No actúan. Nos pasó una vez en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria que la policía está frente al ingreso de las ambulancias y no actúan. Insistimos que la seguridad debe estar a cargo de la policía. Los vigiladores privados tampoco pueden actuar, porque no portan armas, es decir están disminuidos en cuanto a la protección. Entonces, tiene que estar la policía con autoridad para actuar”, remarcó Taboada.