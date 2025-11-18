La Capital | Ovación | Jockey Club

Ignacio Dogliani: "Habíamos hecho un buen trabajo, pero había que coronarlo"

El capitán de Jockey Club Rosario, analizó el campeonato obtenido donde el verdiblanco se adjudicó la Copa Banco Macro.

Por Pablo Mihal

18 de noviembre 2025 · 06:05hs
Ignacio Dogliani y la ovalada. El capitán desmenuzó un año increíble de Jockey

Ignacio Dogliani y la ovalada. El capitán desmenuzó un año increíble de Jockey, que coronó en una gran final ante Duendes, al que venció en los últimos minutos.

Dice el refrán que más difícil que llegar es mantenerse y Jockey Club Rosario superó la prueba en el Regional del Litoral. Revalidó el título en su casa, en un marco imponente, donde más de ocho mil almas fueron testigos de la proeza del conjunto verdiblanco, que tras un partido cargado de emociones y marcador cambiante le ganó a Duendes 21-19 y así pudo dar la ansiada vuelta olímpica.

La historia, que muchas veces tiene sus caprichos, hizo que la definición se diera de la misma manera que en 2017, la última vez que verdiblancos y verdinegros jugaron una final entre ellos. En aquel momento, el try fue de Franco Manavella y la posterior conversión de Alberto Di Bernardo. En 2025 cambiaron los protagonistas, pero el final idéntico: try de Emiliano Ferrari y conversión de Juan Baronio para sellar el partido también por dos puntos de diferencia. ¿Coincidencia? “No creo, en este caso la casualidad es fruto del trabajo”, destacó el capitán Ignacio Dogliani, quien en la temporada 2017 era una de los debutantes.

Con la satisfacción del deber cumplido y con el perfil bajo que lo caracteriza, el polifuncional back (que terminó siendo el goleador del equipo y uno de los de mayor cantidad de presencias) hizo su análisis del bicampeonato verdiblanco.

¿Jockey Club fue un campeón anunciado?

Por la regularidad del año sí, pero también fuimos conscientes de que en la semifinal y en la final podíamos perder y eso hubiese opacado el año, por lo que para ser campeón había que ganarles a todos. Las finales son lindas por el espectáculo en sí, pero quizás no premie el trabajo del año. Fueron una fiesta y al hacerla en el club para nosotros tuvo un condimento aparte. En la semi no hubo la cantidad de gente que hubo en la final, pero creo que por tratarse de un Jockey–Duendes, y que esté Juan Imhoff en cancha, se dio todo para que no entre un alfiler.

¿Se sintió la presión en la previa?

Sinceramente la presión la sentí más ante Gimnasia. La semi es un partido que sabés que no lo podés perder, y nosotros teníamos que jugar esa final, era en el club, en casa...

Pero si analizás los resultados de este año, a GER le habían ganado los dos partidos de la fase regular bien, sin problemas.

Sí, pero nos sorprendió que en uno de los últimos partidos antes de clasificar a las semifinales, tenían para buscar un punto que los hubiese colocado terceros y no lo hicieron. Internamente pensamos que querían jugar contra nosotros y eso nos metió un poco de presión porque sabíamos que ese equipo nos estaba eligiendo. Eso le dio otro condimento.

¿Y no creés que esa elección pudo darse por el lado del juego? Ambos tratan de abrir más la pelota y no jugar tanto con los forwards como lo podía hacer Duendes o Estudiantes

Puede ser, pero nosotros lo tomamos bastante “personal”. No nos olvidemos que si bien este año nos fue bien a nivel resultados contra GER, veníamos de una racha negativa con ellos… en su cancha hacía mucho que no le ganábamos.

En la previa de la final Jockey era candidato, pero en los ochenta minutos Duendes se hizo fuerte y los complicó. ¿Pensaste que en algún momento se les escapaba?

Hubo momentos en los que noté que Duendes estaba mejor, de hecho la mayor parte del partido estuvo arriba en el marcador. Sin proponer tanto nos complicaron, pero internamente, sabía que hasta con uñas y dientes, el equipo lo iba a ir a buscar. Presentí que en cualquier momento alguna chance íbamos a tener e íbamos a ganar. Y se dio en la última jugada.

¿Cuándo te sentiste campeón?

En determinados partidos, donde pudimos plasmar lo que nos habíamos propuesto y nos divertimos, ahí empezabas a sentir que estabas haciendo las cosas bien. Después cuando terminamos la etapa regular siendo primeros y clasificando a las semifinales mucho tiempo antes, pensás que la temporada que habíamos hecho ya era tremenda. Se veía que había un buen laburo hecho, pero había que coronarla.

81733097[1]

¿Qué análisis hacés de la campaña general?

Fuimos muy regulares. Solamente perdimos dos partidos en todo el torneo y los dos fueron de visitante, de local ganamos siempre. Cada derrota nos dolió y nos dio un buen cachetazo para reaccionar. Por suerte pudimos cambiar el chip rápido.

¿Cuál fue el rival más complicado?

A nosotros nos costó mucho Estudiantes de Paraná. De hecho ellos nos ganaron uno de los dos partidos que perdimos en el año en el TRL y nos sacan del Torneo del Interior, que también fue un duro golpe para el grupo.

En cuanto al juego, ¿Cuál fue el mejor partido del año?

Si tengo que elegir uno, elijo el partido que jugamos contra La Tablada en Córdoba por el Torneo del Interior. Fue impresionante. Otro podría ser el que le ganamos a Duendes en su cancha. Ese también lo jugamos muy bien.

¿Crees que Jockey se caracterizó por sus individualidades que fueron muchas o bien por el juego colectivo?

Creo que tenemos muy buenas individualidades, jugadores que te hacen la diferencia, pero a su vez también tenemos un gran grupo humano que sabe jugar juntos. Es un mix. Este equipo se basó mucho en lo grupal y ese trabajo colectivo dio sus frutos, más allá de que algunos momentos de mucha presión, las individualidades aparecieron y destrabaron un partido.

¿Cómo me definirías a Jockey?

En estos últimos años, si bien los resultados son importantes, nos preocupamos mucho por divertirnos. Hubo años en lo que Jockey cerró un poco el juego y esa no es nuestra identidad. Por eso ahora hacemos mucho hincapié en mover la pelota, divertirnos a la hora jugar.

Jockey Club, un equipo



Un plantel numeroso y una gran competencia interna

Jockey Club Rosario fue el equipo que más jugadores utilizó a lo largo de todo el Regional del Litoral. Fueron parte del plantel Ciro Alvarado, Felipe Baraldi, Juan Bautista Baronio, Santiago Belotti, Juan Bellunghi, Carlos Berretta, Sebastián Binner, Lucas Bur, Agustín Cansino, Ignacio Captaine Funes, Mauricio Carignano Olaeta, Franco Carloni, Santiago Casiello, Francisco Castro Cufré, Kyan Collins, Ignacio Dogliani, Ignacio Fanjul, Joaquín Fanjul, Emiliano Ferrari, Ignacio Gallo, Alfredo Galvez, Felipe Gigoux, Francisco Lluch, Manuel Lluch, Juan Lovell, Agustín Maderna, Matías Masetti, Nicanor Minoldo, Ignacio Orsetti, Agustín Orsi, Tomás Paganini, Alejo Pereira Tauzy, Lucas Pinchetti, Pedro Quijano, Agustín Santi, Facundo Saranich, Luca Scarpello, Tomás Stein, Alejo Sugasti, Damián Torino, Fermín Vergara Oroño e Ignacio Vergara Oroño.

El staff, en tanto, lo formaron Federico Amelong (HC); Tomás Sessarego, Alberto Di Bernardo y Franco Manavella (entrenadores), Christian Del Castillo (analista de videos), Néstor Pagliaroli (preparador físico), Gonzalo Ferrazini y Sebastián Estrella (médicos), Facundo Cirimele (kinesiólogo), Walter Parco y Sebastián Vera (managers).

El fullback Joaquín Fanjul fue el tryman del equipo con 12 conquistas, seguido de cerca por el hookerAlejo Pereira Tauzy con 11. El goleador, en tanto, fue Ignacio Dogliani, con 113 puntos.

Un juego vertiginoso derivó en una campaña impecable

“El juego vertiginoso que hoy tiene Jockey es un proceso que arrancaron Facundo Lluch y Christian del Castillo buscando volver a tener el ADN del club. Quizás el primer año no salió, los resultados no llegaron, pero después se empezó a ver que el equipo se sentía cada vez mejor y aprendió a encontrar los momentos para jugar más inteligentemente y no arriesgar tanto. Este año, tanto en la semifinal como en la final, nos costó desplegar el juego, un poco por la presión propia de esas instancias y también la que nos metían los rivales, que no querían que juguemos a eso, porque sabían que ahí éramos superiores”, destacó el capitán.

1733100.jpg.thumb[2]

La campaña del campeón

Fase regular

Primera ronda

JCVT 21, JCR 48

JCR 41, Rowing 12

Old Resian 34, JCR 11

JCR 21, Estudiantes 14

Duendes 20, JCR 44

JCR 32, GER 23

Santa Fe Rugby 19, JCR 33

JCR 29, CRAI 20

Segunda ronda

JCR 69, JCVT 19

Rowing 26, JCR 28

JCR 44, Old Resian 27

Estudiantes 31, JCR 25

JCR 31, Duendes 15

GER 13, JCR 25

JCR 48, Santa Fe Rugby 24

CRAI 19, JCR 32

Semifinal

JCR 26, GER 18

Final

JCR 21, Duendes 19

Ver comentarios

