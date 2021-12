Parte de la banda detenida en los allanamientos estaba ligada a Esteban Alvarado

Según trascendidos, uno de los detenidos “habría integrado la banda de Esteban Alvarado y sigue ligado” y todos están con domicilio radicado en Rosario. La organización tiene el mismo peso específico tanto en Rosario como en la provincia de Buenos Aires. Lo que aseguran fuentes allegadas a la causa es que el clan “Los monos” regenteado por la familia Cantero, no está ni nombrado en la causa ni ligado a los resultados de los allanamientos.

En los operativos participaron integrantes de Gendarmería Nacional y el Grupo de Apoyo Departamental, GAD, de San Vicente, Buenos Aires. Según indicaron Rodrigo Rodríguez, superintendente de Drogas Ilícitas, y Walter Chucaloni, superintendente de Fuerzas de Operaciones Especiales, varios de los paquetes de drogas secuestrados tenían diversas etiquetas. Este sería para los investigadores un indicio de que los estupefacientes corresponderían a diversas bandas o bien que esta organización proveía a distintos vendedores y agrupaciones narcocriminales que registran operaciones tanto en la provincia de Buenos Aires como en Rosario.

Incluso, algunos de los los panes secuestrados estaban identificados con los colores de River y Boca, como también de la escudería Ferrari, dato que sirve a la hora de ponerle una “marca” a los estupefacientes.

Los procedimientos comenzaron en la intersección de Corrientes y Córdoba, en un edificio de oficinas en el que los uniformados, unos treinta distribuidos en el interior en la puerta de entrada frente a la Bolsa de Comercio de Rosario y al lado del tradicional bar Augustus, ingresaron minutos después de las 7. Concretamente en el edificio “Palace”, el procedimiento se realizó en oficinas del primer piso donde funcionan una escribanía, un solarium y un Spa estético. Con el inicio del allanamiento, los efectivos impidieron el ingreso de cualquier persona al lugar. “Yo venía a trabajar como todos los días y no me dejaron entrar porque había un allanamiento. Hasta que no llegue me jefa no puedo hacer nada. Si bien hace un tiempo que estuve dando clases on line, nunca vi movimientos extraños en este lugar”, contó una mujer que aguardó durante largo rato en al vereda.

En ese edificio el local allanado fue un Spa. “Hace seis meses que esta familia compró el Spa. Los dueños ahora son una madre con dos hijos. Los muchachos se manejan en autos caros; Mercedes Benz y Audi. Tienen muchos clientes por que vienen muchos dueños de locales del centro y también empleadas y empleados”, comentó un vecino de oficina de otro piso.

Otro procedimiento fue en Rioja al 500, lugar donde curiosamente hay instalado un móvil del Comando radioeléctrico desde hace largo tiempo con la orden de custodiar a un funcionario del Ministerio Público de la Acusación. Otro domicilio allanado fue en Luis Cándido Carballo 500, en Puerto Norte; en Apipé al 7800, de Fisherton; Rubén Darío al 1200,en barrio Industrial y en Arturo Illia al 200 de Funes.

En un departamento ubicado en el tercer piso de un edificio de Moreno al 400 encontraron once kilos de cocaína. A la misma banda le decomisaron 250 kilos del mismo estupefaciente en un allanamiento realizado la semana pasada en provincia de Buenos Aires. Así trascendió que en el domicilio de calle Moreno se habrían encontrado pruebas que a primera hora de la tarde se evaluaba que podrían derivar en más allanamientos y detenciones, pero no fue así y los capturados esperaban ayer por la tarde el momento de ser trasladados al juzgado federal que los requiere.