"Para los Cantero no hay justicia", disparó Lorena Verdún

"Sí o sí había que condenar, porque todos sabemos que esto es político", disparó Lorena Verdún, la primera mujer de Claudio Ariel "Pájaro" Cantero, quien hoy fue absuelta en el megajuicio a la Los Monos que hoy culminó con la condena a prisión a los líderes de la banda.

"Para los Cantero no hay justicia", dijo la mujer que, al finalizar la audiencia celebrada esta mañana en el Centro de Justicia Penal, criticó al tribunal que condenó a Ramón Machuca, alias Monchi Cantero, a 37 años de prisión y a Guille Cantero, a 22.

lorena verdun





Verdún aseguró que no le sorprendió la decisión que tomó el tribunal en su caso y que siempre supo que iba a ser absuelta porque, argumentó, no había nada para condenarla. "Ni siquiera tenía relaciones con el padre de mi hijo, y todos saben que ni siquiera tengo una propiedad", explicó.

>> Leer más: La Justicia condenó a 37 años de prisión a Monchi Cantero en el juicio a Los Monos

Sin embargo, reconoció que las condenas a los integrantes de la banda de Los Monos la asombraron. "Pensé que iba a quedar mucha gente absuelta, estas fueron condenas para sacar los bienes de la gente, eso me da a pensar, porque no había prueba contra ninguno", afirmó.

"Esto es algo político, bien político, ustedes saben que mi cuñado habló que detrás de todo esto hubo mucha política y sí o sí tenían que sacar estas condenas", insistió Verdún, al cabo de la lectura del veredicto, y explicó: "La política está encubriendo a Luis Paz y al juez (Juan Carlos) Vienna".





"De hecho, ahora se están viendo cosas del tema de drogas hacia el entorno de Luis Paz", abundó Verdúm, en referencia a la serie de allanamientos que se realizaron por orden del fiscal federal Walter Rodríguez, en la que cayó uno hijastro de Luis Paz, un policía y dos gendarmes.

Asimismo, disparó: "Yo siempre supe que él (Luis Paz) pagó para que maten al padre de mi hijo y a los asesinos del padre de mi hijo los absolvieron a todos y hubo pruebas, escuchas, mensaje y un montón de cosas, incluso fui a declarar yo y no lo tuvieron en cuenta".

"Para los Cantero no hay justicia", concluyó Verdún, y señaló: "Las condenas fueron muy altas, no fueron justas, si ustedes se fijan les bajaron dos años de los que pide el fiscal, y no hubo una prueba contra ninguno"