Lo ejecutaron en el patio de su casa del barrio Stella Maris

>>Leer más: Un joven pidió que le fíen droga y fue ejecutado a balazos por un soldadito

“Salió a buscar droga. No tenía plata. Fue a que le fiaran. Él no era de drogarse y quedar tirado. Venía y se quedaba en la casa. Se ve que el que vendía no le quiso fiar, llamó a los que lo protegen y llegaron dos en moto: «Vos pagá lo que debés y dejate de joder», le dijeron, y le pegaron cinco balazos. Herido corrió dos cuadras y cayó agonizante a la vuelta de mi casa. Lo llevamos al Heca, pero no pudieron hacer nada”, relató Arantxa, una de las hermanas Oroño. “Mi hermano pudo haber sido un buen jugador de fútbol, pero la droga lo perdió. Hace 8 meses que estaba en rehabilitación”, sentenció.

Matías Oroño

Patricia V. fue imputada por la fiscal Georgina Pairola, la misma que investiga la causa del crimen de Pedro Monzón, por el delito de homicidio calificado por la participación premeditada de tres o más personas. Su pareja, Pablo Alejandro S., fue imputado por amenazas coactivas a raíz de una intimidación previa a la madre de la víctima. Así saltó a la luz pública la disputa que salpicó de sangre y muerte a los vecindarios de Stella Maris, Emaús, Fisherton Noroeste, el asentamiento La Bombacha o un sector del 7 de Septiembre: la pelea entre "Los Lagrú" y la gente del “Negro Caravana”. Los primeros, como representación de uno de las marcas que luchan por el control de los monoblocks del barrio 7 de Septiembre . Al menos cuatro de los integrantes de esta banda están presos en la investigación del asesinato de Oroño. Los segundos, defendiendo los colores de una de las tres marcas en las que se dividió la familia Cantero. En este caso a los de la tercera generación.

>>Leer más: Imputan a una transera por mandar a matar a un adicto que le debía 500 pesos

El tiempo pasa en este barrio de la periferia rosarina, pero la violencia parece no cesar. Un mes atrás, a unas 15 cuadras de la escena de los crímenes de Monzón y de Oroño, en el pasaje Franklin al 7900 (paralela a José Ingenieros), Alan Matías Toloza de 15 años recibió una descarga de balazos que los mató. Su amigo Matías Jesús Alexander A., de 18 años, sufrió un impacto de bala en un codo. En la misma cuadra, pero en marzo de 2020, una nena de dos años había resultado baldeada cuando dos hombres en una moto llegaron hasta el frente de una casa para traducir en balas una amenaza. La vivienda en cuestión había recibido dos meses antes una advertencia. “Si siguen vendiendo los tiros no van a parar”.

Sobre el ataque letal sobre Pedro Monzón, los investigadores contaron que el hombre estaba la noche del feriado del 20 de Junio junto a su pareja de 53 años. Al escuchar ruidos, o quizás un grito, el hombre se dirigió desde el interior de su casa hacia el patio delantero. En ese trayecto de un par de metros, él o los asesinos sorprendieron a Monzón con disparos calibres 45 y 9 milímetros. Los disparos alcanzaron a Monzón, quien estaba entre el comedor y el patio, en la espalda y la pierna derecha. Malherido, Monzón quedó en el interior del inmueble. El Gabinete Criminalístico de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) recolectó en la escena cinco vainas servidas: una calibre 45 y cuatro de 9 milímetros. Trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez fue ingresado en estado crítico al quirófano y falleció horas más tarde. Testigos alertaron que los asesinos llegaron y huyeron en un auto, cuyas particularidades se preservan para no entorpecer la investigación en manos de la fiscal Pairola.