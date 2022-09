Operativo "La Granada": 13 detenidos por integrar banda dirigida desde la cárcel

En los procedimientos los agentes secuestraron cerca de 8 millones de pesos, 25 motocicletas de distintos modelos y cilindradas, doce vehículos de distintas marcas, noventa celulares, joyas, un camión Scania, una pistola Bersa 9 milímetros, una escopeta, dos rifles, un chaleco antibalas, seis cargadores de armas de fuego, dispositivos de grabación de videos, pendrives, cheques, documentación de distinto tipo, anotaciones en cuadernos, treinta municiones de diversos calibres y tres máquinas de contar dinero.

Junto a Dylan Cantero, de 18 años, fueron detenidos fueron Arnold S. (alias “Santa”), Walter “Pachón” A., Daniel “Jueves” C., Yamir “Yeimi” I.; Leonel N., Martín M. (más conocido como “Martín Pariente”), Macarena C., Aníbal N., Juan Ignacio “Juandi” G., Facundo “Meza” M., Bruno C. (a quien le dicen “Gordo Bruno”) y María del Carmen M., Guillermo “Chamy” A. Además resultaron demorados Jorge Alberto O., Marisa E., Susana A., Franco O., Tamara R. (quien cursa prisión domiciliaria con tobillera electrónica) y Valeria V.

Las acciones se realizaron con 49 brigadas, veinte grupos de irrupción de distintas unidades regionales, treinta grupos completos de Gendarmería Nacional y una brigada operativa, lo que conformó un total de 600 efectivos que requisaron unos 44 domicilios y dos pasillos completos, en uno de los cuales hay 24 viviendas y en otro 11, lo que arrojó un total de 79 residencias allanadas.

Fuentes de la Fiscalía indicaron que a las trece personas que irán a audiencia imputativa se le sumarán otras diez que ya estaban presas y que serían integrantes de la asociación ilícita dirigida por Luciano “Lucho” Cantero, hijo del asesinado jefe de Los Monos Claudio “Pájaro” Cantero y sobrino de Dylan.

Otro foco de los allanamientos fue en la zona de Constitución al 5100, en barrio Plata, donde se encuentra la distribuidora Oscar “Manco” García, un hombre condenado y relacionado con múltiples delitos y lugarteniente del clan Cantero. En ese mismo local él mismo había sido atacado a tiros en septiembre de 2019 en medio de una demencial balacera en la que resultó asesinado un joven y él quedó en silla de ruedas.

La investigación que desembocó en el ambicioso operativo contra esta ramificación de la banda derivó del homicidio de Ulises Gastón Gamarra Urquiza, asesinado el 23 de febrero de 2021. El joven de 23 años convino mediante llamadas telefónicas un encuentro en Soldati y Solano, en la zona sur, para hacer un negocio supuestamente ligado a las drogas. Llegó a bordo de un Volkswagen Fox blanco dominio PAB 976 hasta el lugar acordado: San Francisco Solano al 2500, detrás del hipermercado de Oroño al 6000.

Minutos después de las 23.30 dos jóvenes en moto arribaron al sitio y se detuvieron junto al vehículo de Ulises. Mantuvieron un breve diálogo y luego se escucharon varias detonaciones de un arma de fuego que terminaron con la vida del muchacho, quien murió sentado frente al volante. Cuando los pesquisas llegaron al lugar, alertados por los vecinos, encontraron entre las piernas de la víctima su teléfono celular perforado por un proyectil y en la guantera del auto 24 mil dólares, 23.300 pesos en efectivo, documentos a su nombre, un reloj y un anillo de oro.

Al lugar se acercó también una mujer de 32 años afincada en barrio Alvear, Eliana Noelia F., quien en medio de una crisis de llanto dijo ser pareja de la víctima. Con palabras entrecortadas intentó dar algunas respuestas a los pesquisas aunque no supo explicar la presencia de Gamarra Urquiza en ese sitio y por qué tenía tanto dinero en su poder. Trascendió días después que la mujer habría sido pareja de Daniel Alejandro “Teletubi” Delgado, un joven ligado a la banda de Los Monos.

A partir de distintas entrevistas a testigos y familiares de la víctima se solicitaron intervenciones telefónicas y se logró establecer que existiría una banda liderada por Lucho Cantero, actualmente preso en la unidad penitenciaria de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, y que desde allí comandaría un grupo de jóvenes de zona sur de Rosario que reciben ordenes de realizar ilícitos, tales como robo de autos, balaceras, extorsiones y usurpaciones. En la investigación se solicitaron las titularidades de líneas telefónicas y relevamientos en redes sociales para la identificación de cada uno de los integrantes de la banda ahora allanada.

En 2018 Teletubi, ex pareja de Noelia, fue detectado como uno de los organizadores desde la cárcel de los atentados contra viviendas de jueces que investigaron a la banda de Los Monos. Esa misma mujer —dicen los conocedores de la calle— mantuvo una agria disputa con Uriel Luciano Lucho Cantero, 19 años, y en medio de ese conflicto fue atacada a tiros en su casa de barrio Alvear.

Lucho fue apresado en enero pasado tras viralizarse la filmación de una serie de disparos efectuados en una terraza de Arrieta al 1800 la noche de Navidad y está actualmente preso en la cárcel de Marcos Paz. Cuando fue apresado en una serie de allanamientos tenía en su poder 24 armas de fuego de grueso calibre y fue imputado no solo por la tenencia de ese arsenal sino también por el homicidio de Damián Gastón Gómez, quien tenía 24 años y fue sorprendido por dos individuos en una moto que lo masacraron de diez balazos la medianoche del 21 de junio de 2021, cuando estaba a bordo de un Chevrolet Celta rojo en Balcarce y Anchorena.

Dylan Cantero fue conocido a corta edad. En mayo de 2015 estaba junto al Viejo Cantero, su padre, cuando fue apresado en momentos en que se desplazaba a bordo de un carro de cartonero tirado por un caballo en el barrio Moderno. El niño corrió y huyó del lugar aquel día en que una patrulla policial realizaba “un control de rutina” y detuvo al fundador del clan. También estuvo implicado en distintas causas penales como menor de edad en 2020 y en el 2021. Estuvo un tiempo alojado en el Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil (ex Irar) por una causa de portación ilegal de arma de fuego. El 2 de enero de 2022 fue demorado por portación de armas. En junio cumplió los 18 años y tres meses después llegó su primer arresto como mayor de edad.