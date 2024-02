Objeciones al proyecto de ley para los juicios por jurado en Santa Fe

El penalista Gustavo Feldman cuestionó que los veredictos no tendrían fundamentos y eso complicaría las instancias de apelación

La provincia de Santa Fe se encuentra otra vez a las puertas de la implementación de los juicios por jurado , una modalidad que ya rige en otras once provincias y que se aplicaría ante determinados delitos penales, como algunos casos de homicidio. Dos semanas atrás la Cámara de Diputados de la provincia le dio media sanción al proyecto de ley que ahora está a consideración del Senado , donde anteriormente ya fue rechazado en tres oportunidades.

Pero para Feldman “es una falacia” que las instrucciones del juez puedan suplir a los fundamentos y eso complicaría las instancias de apelación, ya que “no se puede recurrir e impugnar algo que no se conoce. ¿Cómo se puede criticar un fallo cuyos fundamentos no se conocen o no existen?”, se preguntó el letrado.