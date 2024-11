Nuevo homicidio en villa Flammarión: ahora le tocó a un vendedor ambulante

Emiliano Giles tenía 40 años y una hija de 19. Cada vez que terminaba su jornada como vendedor ambulante y paquetero , volvía a su casa de Flammarión y Lamadrid y le entregaba dinero a la joven para pagarse un remís del barrio para ir a su trabajo. El viernes a la noche, pasadas las 20.30, repitió su rutina y al pasar por una casa de Flammarión al 5100 encontró a un amigo y se puso a charlar, pero de pronto aparecieron por esa calle estrecha dos personas en sendas bicicletas, sacaron un arma y les dispararon a los dos. Emiliano falleció en el lugar y su amigo, Joaquín F., recibió dos tiros y está internado, fuera de peligro . Unos 20 minutos después la policía levantó cuatro vainas calibre 9 milímetros. Emiliano trabajaba en lo que podía y al igual que Joaquín, no tenía antecedentes penales.

"A los que lo mataron los vimos tipo siete y media por Flammarión, iban a pie y lo miraron mucho a Joaquín. Al rato, aparecieron vestidos con camperas y ya estaban Giles y Joaquín en la esquina tomando un porrón. Estos dos, dos pibes armados, no dijeron nada: tiraron no más", contó un vecino que vive a una cuadra del lugar. Les dispararon en el frente de una casa, pero su propietario no vio nada. A esa hora la familia preparaba la cena.