"Nos dicen cavernícolas, pero no vendemos"

"Estos pendejos mandan en el barrio, se creen los dueños de todo", dijo Eliana García, cuñada de Alexis, tras la audiencia imputativa del martes. La mujer dijo que al chico lo habían amenazado de muerte por Facebook pero nunca le dieron entidad a esos dichos.Alexis cursaba primer año del secundario a la noche. "Me decía «vámonos, no quiero estar acá, me van a matar». Yo le decía «no, hijo, no te van a tocar", contó llorando su madre. Las mujeres negaron vinculación con el narcomenudeo: "Me cansé de llamar a los medios para que vean nuestras casas perforadas a tiros. Nunca le disparamos ni quemamos un auto a nadie. Somos gente de trabajo", indicó García."Si vendiéramos droga como dicen —añadió— no viviríamos amontonados en una misma casa. Nos dicen Cavernícolas porque cuando nos juntamos toda la familia compramos chanchos o vacas, los matamos y lo hacemos nosotros. Por cualquier cosita dicen «fueron Los Cave» y no es así".García negó que su familia haya baleado a la vecina que sigue internada: "A esa hora tramitábamos en Tribunales el certificado de pobreza. De acá nos mandaron al Sies. De ahí a San Martín y Gaboto, toda la madrugada. ¿En qué momento vamos a ir a tirar tiros?".